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पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने पर टीम इंडिया की रक्षात्मक रणनीति और टीम चयन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गलत टीम चयन के कारण भारत को डब्ल्यूटीसी 2025-27 के फाइनल में पहुंचने का मौका गंवाना पड़ सकता है।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने टीम इंडिया की रणनीति और प्लेइंग इलेवन के चयन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भारतीय टीम के रक्षात्मक रवैये को निराशाजनक बताते हुए कहा कि गलत टीम चयन के कारण भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के फाइनल में पहुंचने का मौका गंवाना पड़ सकता है।

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ड्रॉ पर समाप्त हुआ मैच

भारत ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में पहली पारी 720/9 रन बनाकर घोषित की थी। इसके बावजूद भारतीय टीम जीत दर्ज करने में नाकाम रही। मैच के आखिरी दिन भारत ने न्यूजीलैंड के 119 रन पर दो विकेट गिरा दिए थे, लेकिन इसके बाद मेजबान टीम ने शानदार धैर्य दिखाया और दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 239/5 रन बना लिए। इस तरह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

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टीम इंडिया की रणनीति से नाराज वेंकटेश प्रसाद

मैच के नतीजे के बाद वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इस साल खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का भी जिक्र किया, जहां भारतीय टीम फॉलोऑन देने के बावजूद विपक्षी टीम के सभी 20 विकेट नहीं ले सकी थी।



प्रसाद ने लिखा, 'श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच और आज का मुकाबला भारत जीत नहीं पाया, इससे निराश हूं। मेरे अनुसार, यह अनुचित और बेहद रक्षात्मक रणनीति है। इसकी वजह से भारत एक बार फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का मौका गंवा सकता है। इसकी वजह प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि 20 विकेट लेने के लिए अनुचित टीम चयन है।'

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चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरी थी भारतीय टीम

वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय टीम चार प्रमुख तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी थी। प्लेइंग इलेवन में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अंशुल कंबोज को जगह दी गई थी। वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर रखा गया था। टीम के इस संयोजन पर भी क्रिकेट विशेषज्ञों ने सवाल उठाए। प्रसाद की टिप्पणी को भी इसी टीम चयन और 20 विकेट लेने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारत को जीत से रोका

मैच के आखिरी दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। मिचेल ने 186 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए, जबकि फिलिप्स ने 126 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 26 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार संयम दिखाते हुए भारतीय टीम को बाकी पांच विकेट हासिल नहीं करने दिए। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी में भी हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने 216 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की थी। एक समय न्यूजीलैंड की टीम 70 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी की मदद से उसने पहली पारी में 368 रन बनाए।