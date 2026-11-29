भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 157 रन बनाने हैं। फिलहाल टीम इंडिया ने सात विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। आकाश दीप ने कमाल की बल्लेबाजी की और ध्रुव जुरेल के साथ 30+ रन की साझेदारी कर ली है। आकाश 25 रन और ध्रुव जुरेल 18 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इसकी बदौलत ही भारत 150 के पार पहुंच पाया है। भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए चार और रन बनाने हैं।

भारत ने आज छह विकेट पर 116 रन से आगे खेलना शुरू किया और आज के दूसरे ही ओवर में 117 के स्कोर पर सातवां झटका लगा। मैट हेनरी ने अंशुल कंबोज को निकोल्स के हाथों कैच कराया। वह खाता नहीं खोल सके। फिलहाल ध्रुव जुरेल और आकाश दीप क्रीज पर हैं। भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 157 रन बनाने हैं। यानी अभी भी काफी रनों की जरूरत है। भारत ओवरऑल न्यूजीलैंड के 356 रन से 230+ रन पीछे है।

03:41 AM, 29-Nov-2026

IND vs NZ Live Score: दूसरे दिन भारत की हालत खराब

दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। यशस्वी जायसवाल खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में छह विकेट गंवाकर 116 रन बना लिए थे। टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे थी। ध्रुव जुरेल सात रन बनाकर नाबाद थे।



दूसरे दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पांच विकेट पर 246 रन से की थी। टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर थे। भारत को दिन की शुरुआत में ही सफलता मिली और आकाश दीप ने फिलिप्स (36) को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। हालांकि, इसके बाद ब्लंडेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने 211 गेंद में 89 रन बनाए। नाथन स्मिथ ने 26 और काइल जेमीसन ने 19 रन का योगदान दिया। आकाश दीप ने पांच विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी 356 रन पर समेटी। उन्होंने 99 रन देकर पांच विकेट लिए।



भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला। वहीं, भारतीय फील्डरों ने कई कैच भी छोड़े, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। न्यूजीलैंड ने निचले क्रम के उपयोगी योगदान की बदौलत पहली पारी में 356 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 33 रन जोड़े। काइल जेमीसन ने पडिक्कल (21) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। जेमीसन ने कप्तान शुभमन गिल (17) को भी पवेलियन भेजा।



ऋषभ पंत ने 23 रन बनाकर कुछ देर तक तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन जैकब डफी की गेंद पर कैच थमा बैठे। डफी ने इसके बाद केएल राहुल (25) को भी आउट कर दिया। नाथन स्मिथ ने वॉशिंगटन सुंदर (10) को पवेलियन भेजकर भारत को छठा झटका दिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर छह विकेट पर 116 रन था। भारत के लिए तीसरे दिन सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड की बढ़त कम करना होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत की जरूरत है।