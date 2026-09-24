एशियन गेम्स: इंडोर नेट्स में टीम इंडिया ने बहाया पसीना, क्या श्रेयस की कप्तानी में भारत दोहराएगा पिछली सफलता?
एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट अभियान शुरू करने से पहले श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने इंडोर नेट्स में जमकर अभ्यास किया। बीसीसीआई ने अभ्यास सत्र का वीडियो साझा किया, जिसमें संजू सैमसन समेत खिलाड़ी पसीना बहाते नजर आए और कोच वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद रहे।
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Keeping the intensity high 💪— BCCI (@BCCI) September 24, 2026
🎥 Glimpses from #TeamIndia's indoor training session as we inch closer to the #AsianGames 🔥 pic.twitter.com/88tI2dxgK5
भारतीय महिला टीम ने हाल ही में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का सफल बचाव किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
पुरुष क्रिकेट में भारत ने पिछली बार हांगझोऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश के कारण मैच रद्द होने के बाद उच्च वरीयता के आधार पर गोल्ड मेडल हासिल किया था।
इस बार भारतीय पुरुष टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। भारतीय टीम का पहला मुकाबला किस टीम से होगा, इसका फैसला क्वालीफाइंग दौर के बाद होगा। टीम में कई अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी है। श्रेयस अय्यर आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं और अब एशियन गेम्स में भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाने की कोशिश करेंगे।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।