मुश्किल में घिरे रॉबिन दास: दुष्कर्म के दो मामले में आरोपी, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी; क्या है पूरा घटनाक्रम?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 03:26 PM IST
सार
एसेक्स के क्रिकेटर रॉबिन दास दुष्कर्म के दो मामलों में नौ अक्तूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेश होंगे। 24 वर्षीय दास पर मार्च 2024 में ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप हैं।
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विस्तार
एसेक्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर रॉबिन दास दुष्कर्म के दो मामलों में नौ अक्तूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेश होंगे। 24 वर्षीय दास पर मार्च 2024 में लंदन के ब्रिक्सटन इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं। उन्हें इस मामले में 23 जुलाई 2026 को आरोपित किया गया था।
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2025 में हुई थी गिरफ्तारी
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, वॉल्थम फॉरेस्ट के क्वींस रोड निवासी रॉबिन दास पर 23 जुलाई 2026 को दुष्कर्म के दो मामलों में आरोप लगाए गए। ये मामले 30 मार्च 2024 को ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ हुई कथित घटना की रिपोर्ट और 27 अगस्त 2025 को दास की गिरफ्तारी के बाद सामने आए। पुलिस ने बताया कि मामले में पीड़ित महिला को विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद दी जा रही है। दास को 27 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
इस सीजन सिर्फ एक मैच खेले थे दास
दास पर आरोप लगाए जाने के दो दिन पहले उन्होंने इस सीजन एसेक्स के लिए अपना एकमात्र मुकाबला खेला था। वह वनडे कप में मिडिलसेक्स के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। आरोप लगने के बाद एसेक्स ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, वॉल्थम फॉरेस्ट के क्वींस रोड निवासी रॉबिन दास पर 23 जुलाई 2026 को दुष्कर्म के दो मामलों में आरोप लगाए गए। ये मामले 30 मार्च 2024 को ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ हुई कथित घटना की रिपोर्ट और 27 अगस्त 2025 को दास की गिरफ्तारी के बाद सामने आए। पुलिस ने बताया कि मामले में पीड़ित महिला को विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद दी जा रही है। दास को 27 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
इस सीजन सिर्फ एक मैच खेले थे दास
दास पर आरोप लगाए जाने के दो दिन पहले उन्होंने इस सीजन एसेक्स के लिए अपना एकमात्र मुकाबला खेला था। वह वनडे कप में मिडिलसेक्स के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। आरोप लगने के बाद एसेक्स ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
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2020 में किया था एसेक्स के लिए डेब्यू
रॉबिन दास ने 2020 में एसेक्स के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने काउंटी की ओर से अब तक नौ प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। 2023 में उन्होंने दौरे पर आई आयरलैंड की टीम के खिलाफ शतक भी लगाया था। इसी सीजन वह टी20 ब्लास्ट के फाइनल में पहुंचने वाली एसेक्स टीम का हिस्सा थे।
एसेक्स ने क्या कहा?
एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब ने अपने बयान में कहा कि टीम के साथ अनुबंधित एक पुरुष खिलाड़ी क्लब की गतिविधियों से बाहर हुई एक घटना के संबंध में कोर्ट में पेश हुआ है। क्लब ने कहा कि उसने पूरे मामले के दौरान ईसीबी, पीसीए, क्रिकेट नियामक और संबंधित खिलाड़ी के साथ संपर्क बनाए रखा है। क्लब ने यह भी कहा कि खिलाड़ी का तत्काल और लगातार निलंबन किया गया है और वह मामले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करता रहेगा। कानूनी कार्रवाई जारी होने का हवाला देते हुए एसेक्स ने इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से इनकार किया है।
रॉबिन दास ने 2020 में एसेक्स के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने काउंटी की ओर से अब तक नौ प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। 2023 में उन्होंने दौरे पर आई आयरलैंड की टीम के खिलाफ शतक भी लगाया था। इसी सीजन वह टी20 ब्लास्ट के फाइनल में पहुंचने वाली एसेक्स टीम का हिस्सा थे।
एसेक्स ने क्या कहा?
एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब ने अपने बयान में कहा कि टीम के साथ अनुबंधित एक पुरुष खिलाड़ी क्लब की गतिविधियों से बाहर हुई एक घटना के संबंध में कोर्ट में पेश हुआ है। क्लब ने कहा कि उसने पूरे मामले के दौरान ईसीबी, पीसीए, क्रिकेट नियामक और संबंधित खिलाड़ी के साथ संपर्क बनाए रखा है। क्लब ने यह भी कहा कि खिलाड़ी का तत्काल और लगातार निलंबन किया गया है और वह मामले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करता रहेगा। कानूनी कार्रवाई जारी होने का हवाला देते हुए एसेक्स ने इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से इनकार किया है।