मुश्किल में घिरे रॉबिन दास: दुष्कर्म के दो मामले में आरोपी, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी; क्या है पूरा घटनाक्रम?

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विज्ञापन एसेक्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर रॉबिन दास दुष्कर्म के दो मामलों में नौ अक्तूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेश होंगे। 24 वर्षीय दास पर मार्च 2024 में लंदन के ब्रिक्सटन इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं। उन्हें इस मामले में 23 जुलाई 2026 को आरोपित किया गया था।

2025 में हुई थी गिरफ्तारी

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, वॉल्थम फॉरेस्ट के क्वींस रोड निवासी रॉबिन दास पर 23 जुलाई 2026 को दुष्कर्म के दो मामलों में आरोप लगाए गए। ये मामले 30 मार्च 2024 को ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ हुई कथित घटना की रिपोर्ट और 27 अगस्त 2025 को दास की गिरफ्तारी के बाद सामने आए। पुलिस ने बताया कि मामले में पीड़ित महिला को विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद दी जा रही है। दास को 27 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था।



इस सीजन सिर्फ एक मैच खेले थे दास

दास पर आरोप लगाए जाने के दो दिन पहले उन्होंने इस सीजन एसेक्स के लिए अपना एकमात्र मुकाबला खेला था। वह वनडे कप में मिडिलसेक्स के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। आरोप लगने के बाद एसेक्स ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

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