{"_id":"6afb0e98bac3d4f486087152","slug":"syed-mushtaq-ali-trophy-roundup-suryakumar-yadav-rajat-patidar-shine-with-explosive-knocks-up-beat-karnataka-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राउंडअप: सूर्यकुमार-रजत के शतक, यूपी ने कर्नाटक को हराया; जम्मू-कश्मीर की रोमांचक जीत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सोमवार को खेले गए मुकाबलों में भारतीय क्रिकेट के कई सितारों ने बल्ले से जमकर धमाल मचाया। मुंबई की ओर से सूर्यकुमार यादव ने 29 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने महज 48 गेंदों में नाबाद 135 रन ठोककर अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई। वहीं, उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक को 16 रन से हराया, जबकि जम्मू-कश्मीर ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को छह रन से शिकस्त दी। राजस्थान, सौराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, विदर्भ और बड़ौदा ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की।

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सूर्यकुमार की तूफानी पारी, मुंबई ने गुजरात को 10 विकेट शेष रहते हराया

टी20 विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए गुजरात के खिलाफ महज 29 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में सात छक्के और नौ चौके शामिल रहे। मुंबई ने गुजरात के 198 रन के लक्ष्य को महज 15.4 ओवर में हासिल कर लिया।



गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष शर्मा (42 रन, 22 गेंद) और विशाल जायसवाल (38 रन, 21 गेंद) की तेजतर्रार पारियों की मदद से 197 रन बनाए। जवाब में सूर्यकुमार ने लगातार दूसरे मुकाबले में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंदों में 60 रन बनाए थे। सरफराज खान ने भी 17 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर जीत में अहम योगदान दिया। गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलेकर ने तीन-तीन विकेट हासिल किए।



रजत पाटीदार का 48 गेंदों में नाबाद 135 रन का धमाका

मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने असम के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 48 गेंदों में नाबाद 135 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 13 छक्के और आठ चौके शामिल रहे। पाटीदार की इस आतिशी पारी की बदौलत मध्य प्रदेश ने 20 ओवर में छह विकेट पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शिवांग कुमार ने भी 61 रन की उपयोगी पारी खेली। जवाब में असम की टीम 17.4 ओवर में महज 119 रन पर सिमट गई। मध्य प्रदेश ने यह मुकाबला 131 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया। कुमार कार्तिकेय ने तीन विकेट लेकर असम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

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उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक को 16 रन से दी शिकस्त

उत्तर प्रदेश ने एक रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक को 16 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी ने पांच विकेट पर 204 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज दिव्यांश जोशी ने 34 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, जबकि समीर रिजवी ने 23 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक की टीम निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 188 रन ही बना सकी। मोहसिन खान ने तीन विकेट झटके, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने दो-दो विकेट हासिल किए।



जम्मू-कश्मीर ने तमिलनाडु को छह रन से हराया

इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने तमिलनाडु को छह रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर ने सात विकेट पर 201 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज क़मरान इकबाल ने 37 गेंदों में 70 रन की आतिशी पारी खेली, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल रहे। कप्तान शुभम खजूरिया ने 34 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने 14 गेंदों में 29 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की टीम ने अमित साठविक के 31 गेंदों में 67 रन और नारायण जगदीशन के 20 गेंदों में 35 रन की मदद से मुकाबले को रोमांचक बना दिया। आर राजकुमार ने भी 10 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन टीम निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 195 रन ही बना सकी। जम्मू-कश्मीर की ओर से लोन नासिर मुजफ्फर ने तीन विकेट झटके।

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सौराष्ट्र ने हरियाणा को छह विकेट से रौंदा

ग्रुप बी के एक अन्य मुकाबले में सौराष्ट्र ने हरियाणा को छह विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 118 रन ही बना सकी। यशवर्धन दलाल ने 54 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए। सौराष्ट्र की ओर से कप्तान जयदेव उनादकट ने दो विकेट लिए, जबकि पार्थ भूत और चेतन सकारिया ने भी दो-दो विकेट हासिल किए।



लक्ष्य का पीछा करते हुए विश्वराज जडेजा ने 23 गेंदों में 46 रन की तूफानी पारी खेली। हरविक देसाई ने 19 गेंदों में 24 रन बनाए। युजवेंद्र चहल ने तीन विकेट लेकर सौराष्ट्र को मुश्किल में डालने की कोशिश की, लेकिन प्रेरक मांकड़ (नाबाद 28) और रुचित अहीर (नाबाद 21) ने टीम को 13.5 ओवर में जीत दिला दी।



बिहार ने रेलवे को चार विकेट से हराया

बिहार ने रेलवे के खिलाफ चार विकेट से जीत दर्ज की। रेलवे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 137 रन ही बना सकी। जयंत लखन ने 47 रन बनाए। बिहार की ओर से प्रशांत सिंह और सूरज कश्यप ने तीन-तीन विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद इजहार को दो सफलताएं मिलीं। जवाब में आयुष लोहारुका ने 29 गेंदों में 58 रन की विस्फोटक पारी खेलकर बिहार को शानदार शुरुआत दिलाई। उनकी पारी में पांच छक्के और पांच चौके शामिल रहे। बिहार ने 18.2 ओवर में छह विकेट खोकर 141 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।