{"_id":"6afadc1f2598dee43c08c195","slug":"india-tour-of-new-zealand-rohit-sharma-poor-performance-in-odi-series-pragyan-ojha-faces-big-challenge-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित को लेकर किस तरह बढ़ी प्रज्ञान ओझा की चिंता? वनडे सीरीज में नहीं चला हिटमैन का जादू","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए उनकी दावेदारी पर सवाल उठने लगे हैं। अब चयन समिति के नए अध्यक्ष प्रज्ञान ओझा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करने की होगी कि रोहित को उनके अनुभव और टीम के प्रति योगदान के आधार पर मौका दिया जाए या फिर मौजूदा फॉर्म को चयन का आधार बनाया जाए।

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जूनियर क्रिकेट के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं रोहित-ओझा

रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा की दोस्ती जूनियर क्रिकेट के दिनों से है। दोनों के बीच राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के ट्रेनिंग कैंप के दौरान भी नजदीकियां बढ़ीं। लेकिन अब क्रिकेट के मैदान पर दोनों के सामने एक मुश्किल स्थिति खड़ी है। ओझा को चयनकर्ता प्रमुख के तौर पर रोहित के भविष्य को लेकर निष्पक्ष फैसला करना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर खेली गई वनडे सीरीज में रोहित का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। उन्होंने चार पारियों में महज 30 रन बनाए। तेज गेंदबाजों की स्विंग, सीम मूवमेंट और उछाल के सामने रोहित संघर्ष करते नजर आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वह अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप की चुनौती के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे।



इससे पहले भी रोहित के संन्यास को लेकर चयनकर्ताओं और उनके बीच बातचीत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कहने पर प्रज्ञान ओझा ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित से मुलाकात की थी। इस बातचीत का मकसद यह जानना था कि क्या रोहित लॉर्ड्स में अपने वनडे करियर को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। हालांकि, रोहित इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के शीर्ष अधिकारियों तक अपनी नाराजगी भी पहुंचा दी।

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प्रज्ञान करेंगे रोहित के भविष्य का फैसला!

अगरकर और रोहित के बीच कप्तानी को लेकर भी मतभेद सामने आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बावजूद रोहित को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद दोनों के व्यक्तिगत रिश्तों में भी खटास आने की चर्चा रही। अब अगरकर के बाद चयन समिति की जिम्मेदारी प्रज्ञान ओझा के पास है और रोहित के भविष्य पर फैसला लेने की चुनौती भी उन्हीं के सामने है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद शीर्ष क्रम के लगातार लड़खड़ाने पर चिंता जताई थी। हालांकि, भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी के दम पर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन बल्लेबाजी में आई कमजोरी ने टीम प्रबंधन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

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विश्व कप से पहले खेलने हैं कितने वनडे

विश्व कप से पहले भारत को घरेलू मैदान पर छह वनडे मैच खेलने हैं। इसके बाद करीब छह महीने का अंतराल होगा, जिसके बाद टीम विश्व कप की तैयारियों के अंतिम चरण में प्रवेश करेगी। घरेलू मैदान पर श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सपाट पिचों पर रोहित के पास रन बनाने का मौका होगा। लेकिन असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका जैसी परिस्थितियों में होगी, जहां तेज गेंदबाजों को उछाल और सीम मूवमेंट मिल सकता है।

रोहित के सामने क्या है चुनौती

रोहित के सामने एक और चुनौती लंबे अंतराल के बाद लय हासिल करने की होगी। आईपीएल से पहले लगभग तीन महीने तक उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या वह इस ब्रेक के बाद अपनी पुरानी लय हासिल कर पाएंगे। वह विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेल सकते हैं, लेकिन घरेलू टूर्नामेंट में एक बड़ी पारी खेलना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौतियों का पूरा जवाब नहीं माना जा सकता।



रोहित के खेल में सबसे बड़ी परेशानी तेज गेंदबाजों की उछाल और सीम मूवमेंट के खिलाफ दिखाई दी है। वह पावरप्ले में शुरुआती समय संभलकर खेलने की रणनीति अपनाते रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में उछाल और सीम दोनों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। उनके अनुभव और इरादे पर सवाल नहीं है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं को उनके भविष्य पर गंभीरता से विचार करना होगा। करीब दो दशक तक भारतीय क्रिकेट में योगदान देने वाले रोहित शर्मा सम्मानजनक विदाई के हकदार हैं। हालांकि, विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए चयन का फैसला भावनाओं के बजाय प्रदर्शन और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर करना होगा। ऐसे में प्रज्ञान ओझा और रोहित के बीच एक स्पष्ट बातचीत जरूरी मानी जा रही है। ओझा को यह समझना होगा कि रोहित आगे क्या योजना बना रहे हैं और रोहित को भी चयन समिति की रणनीति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।