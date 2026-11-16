सैयद मुश्ताक अली: आईपीएल रिटेंशन से पहले पाटीदार का विस्फोट, 48 गेंदों में जड़े 135 रन; कौन सा रिकॉर्ड बनाया?

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मध्य प्रदेश के कप्तान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज राजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। सोमवार को असम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पाटीदार ने महज 48 गेंदों में नाबाद 135 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत मध्य प्रदेश ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। पाटीदार ने अपनी इस पारी में 13 छक्के और आठ चौके लगाए। उन्होंने महज 41 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में मध्य प्रदेश की ओर से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इतना ही नहीं, एक पारी में 13 छक्के लगाकर उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए नया रिकॉर्ड भी कायम किया।