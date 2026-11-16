मोहित उल्वा की सौराष्ट्र की टीम में एंट्री: सैयद मुश्ताक अली में दिखाएंगे दम, अंडर-19 एशिया कप के रहे हीरो

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में खेली थी यादगार पारी

मोहित उल्वा को सौराष्ट्र की सीनियर टीम में जगह उनके उस शानदार प्रदर्शन के बाद मिली है, जिसने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मस्कट के पास अल अमीरात स्थित मिनिस्ट्री टर्फ ग्राउंड-2 पर खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत के सामने पाकिस्तान ने 338 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक समय 252 रन पर आठ विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। ऐसे समय में 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहित ने नाबाद 49 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पलट दिया।



उन्होंने महज 26 गेंदों का सामना करते हुए 188 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। मुकाबले की आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रनों की जरूरत थी। मोहित ने मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और भारत को खिताब दिला दिया। मोहित ने मनल चौहान के साथ नौवें विकेट के लिए 35 गेंदों में 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज चिगुरपति वेंकटा के साथ मिलकर 16 गेंदों में नाबाद 30 रन जोड़े। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई।