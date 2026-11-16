बेटी के जन्मदिन पर लिटन दास का यादगार शतक: खास अंदाज में किया सेलिब्रेट, हाथ में नोट लेकर दिया भावुक संदेश

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बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वांडरर्स टेस्ट में 179 गेंदों पर 120 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपना शतक बेटी अनायरा के जन्मदिन को समर्पित किया और हाथ से लिखा नोट दिखाकर उसे खास तोहफा दिया।

विज्ञापन बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के वांडरर्स मैदान पर शानदार शतक जड़कर अपनी टीम को मुश्किल से उबारा। हालांकि, उनका यह शतक सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से ही खास नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक बेहद भावुक वजह भी थी। लिटन दास ने अपना यह शतक बेटी अनायरा के जन्मदिन को समर्पित किया।

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इस तरह मनाया जश्न शतक पूरा करने के बाद लिटन दास ने कैमरे के सामने हाथ से लिखा एक नोट दिखाया। इस नोट पर लिखा था, 'हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, यह शतक तुम्हारे लिए है।' नोट पर एक छोटी सी तस्वीर भी बनी हुई थी। मैदान पर मौजूद दर्शकों के लिए यह पल काफी भावुक और यादगार रहा।

दरअसल, लिटन दास अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके साथ मौजूद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने मैदान पर शानदार शतक लगाकर उसे खास तोहफा दिया। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बेटी के लिए एक भावुक संदेश साझा किया था।

उन्होंने लिखा, 'काश मैं तुम्हारे इस खास दिन पर तुम्हारे साथ होता, लेकिन दूर रहकर भी तुम हमेशा मेरे ख्यालों और दुआओं में रहती हो। आज और हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।'

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THE EXTRAORDINARY CENTURY BY LITTON DAS. - Wait for the celebrations for his daughter. 🥹 https://t.co/YeJMcVBxtN — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2026

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मुश्किल में फंसी बांग्लादेश की टीम को लिटन दास ने संभाला

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने महज 22 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेब्यू कर रहे महफिजुल इस्लाम, मोमिनुल हक और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को पवेलियन भेज दिया।



इसके बाद तंजीद हसन और तौहीद हृदोय ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच 99 रन की साझेदारी हुई। तंजीद ने 108 गेंदों पर 67 रन बनाए। हालांकि, रबाडा ने एक बार फिर वापसी करते हुए उनका विकेट हासिल किया। इसके बाद मुशफिकुर रहीम भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इस समय बांग्लादेश का स्कोर 121 रन पर पांच विकेट था।

हृदोय के साथ मिलकर 206 रन की साझेदारी

मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी करने आए लिटन दास ने तौहीद हृदोय के साथ मिलकर पारी को नई दिशा दी। दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 206 रन की शानदार साझेदारी की। हृदोय ने 227 गेंदों पर 137 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक था, जो उन्होंने महज सात पारियों में पूरा किया। इससे पहले उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले टेस्ट मैच में 224 रन बनाए थे। वहीं, लिटन दास ने 71 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने 179 गेंदों पर 120 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और एक छक्का शामिल रहा। पहले दिन की आखिरी गेंद पर मार्को यानसेन ने हृदोय को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया और टीम का स्कोर 400 रन तक पहुंचाया।