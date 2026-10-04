{"_id":"6ac241942b870c896e0feaea","slug":"suryansh-shedge-included-in-the-india-a-squad-for-the-odi-series-against-australia-a-know-details-2026-10-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बीसीसीआई: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इस ऑलराउंडर को मिला मौका, हार्दिक पांड्या की लेंगे जगह","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम में शामिल किया गया है। सूर्यांश मंगलवार से शुरू होने जा रही सीरीज में चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे। हार्दिक पांड्या को पिछले महीने टीम में चुना गया था, लेकिन उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था। 19 सितंबर को दाहिनी पिंडली में तकलीफ के कारण पांड्या को आखिरकार बाहर कर दिया गया। इसके बाद में एमआरआई स्कैन से पता चला कि उन्हें बहुत हल्का 'इंट्रामेडुलरी एडिमा' है, जो 'राइट मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम' जैसा ही है।

आयरलैंड के खिलाफ किया था डेब्यू

एक सूत्र ने रविवार को बताया कि शेडगे चोटिल हार्दिक की जगह इंडिया-ए टीम में शामिल हो गए हैं। शेडगे को क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी और वह बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ठीक हो रहे थे। 23 वर्षीय शेडगे ने इसी साल जून में आयरलैंड के विरुद्ध भारत के टी20 दौरे पर अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। शेडगे इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी खेले थे, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई विकेट नहीं लिया है। शेडगे ने इस साल जून में श्रीलंका में इंडिया-ए की 50 ओवरों की ट्राई-सीरीज के दौरान भी प्रभावित किया था; उन्होंने 5 मुकाबलों में 147 रन बनाए और दो विकेट हासिल किए। इंडिया-ए टीम में शामिल होने के बाद शेडगे 11 अक्तूबर से चंडीगढ़ के खिलाफ मुंबई का पहला रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेल सकेंगे।

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नमन धीर भी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ नहीं खेलेंगे

मध्यक्रम के बल्लेबाज नमन धीर भी ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 50 ओवरों की सीरीज नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए वाशिंगटन सुंदर की जगह भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है। ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टी20 टीम से रिलीज कर दिया गया है। सुंदर नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैचों की तैयारी के तौर पर तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ 6, 9 और 11 अक्तूबर को होने वाले 50 ओवर के मैचों में इंडिया-ए टीम की कप्तानी करेंगे।

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