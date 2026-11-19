Day 1 - Session 3, IND elected to bowl

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आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट खिलाड़ी विकेट मैच मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 73 13 जोश टंग (इंग्लैंड) 64 12 साइमन हार्मर (दक्षिण अफ्रीका) 46 8* मोहम्मद सिराज (भारत) 43 11 जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) 41 10 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। वह 11 टेस्ट मैचों में 43 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली। भारतीय टीम के इस फैसले ने पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को हैरान कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सिराज ने भारत को कभी निराश नहीं किया और उनकी गेंदबाजी में भी कोई कमी नहीं दिखी, तो उन्हें बाहर क्यों रखा गया?

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सिराज को बाहर करने पर गावस्कर ने जताई हैरानी

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, 'जब वह टेस्ट टीम के साथ जल्दी नहीं जुड़े थे, तभी इसके संकेत मिल गए थे। मुझे लगा था कि आखिरी वनडे खेलने के बाद उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन यह हैरान करने वाला फैसला है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भारत को कभी निराश किया है। उन्होंने कभी भारत को निराश नहीं किया।'



पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि सिराज की गेंदबाजी में कोई ऐसी समस्या नहीं दिखी, जिसके आधार पर उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर रखा जाए। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर सिराज के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। गावस्कर ने कहा, 'उनकी गेंदबाजी में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उनकी लय अच्छी है। हाल में उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, उसमें वह ठीक नजर आए हैं। उन्हें क्यों नहीं चुना गया, यह मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि जिन खिलाड़ियों को उनसे ऊपर चुना गया है, वे अच्छा प्रदर्शन करें।'

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स्टायरिस ने किया अंशुल कंबोज के चयन का समर्थन

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टायरिस ने हालांकि अंशुल कंबोज को मौका दिए जाने के फैसले का समर्थन किया। उनका मानना है कि वेलिंगटन की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में कंबोज भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंशुल ने हालिया वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को प्रभावित किया था।



स्टायरिस ने कहा, 'अंशुल कंबोज ऑकलैंड में वनडे मुकाबले में खेले थे। वह आपकी सोच से ज्यादा तेज गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंद में तेजी और उछाल है। वह सटीक गेंदबाजी करते हैं और गेंद को पिच से थोड़ा मूव भी कराते हैं। मुझे लगता है कि यही वजह है कि उन्हें सिराज से पहले चुना गया। मैं जानता हूं कि सिराज ने भारत के लिए क्या किया है। उन्हें निराशा जरूर हुई होगी। यह हरी पिच है और यहां गेंद मूव करेगी। मुझे लगता है कि इस पिच पर कंबोज का चयन अच्छा साबित हो सकता है।'

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इंग्लैंड दौरे पर सिराज ने लिए थे 23 विकेट

सिराज को बाहर रखने का फैसला उनके विदेशी जमीन पर शानदार रिकॉर्ड के बावजूद आया है। पिछले साल इंग्लैंड के पांच टेस्ट मैचों के दौरे पर सिराज ने 23 विकेट लिए थे। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। ओवल टेस्ट में उनके नौ विकेट के प्रदर्शन ने भारत को सीरीज के आखिरी मुकाबले में यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।



सिराज अपने डेब्यू के बाद से दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी सेना देशों में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने इन देशों में 23 टेस्ट में 91 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनके नाम चार बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है। हालांकि, हालिया प्रदर्शन उनके पक्ष में बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। अगस्त में श्रीलंका के दो टेस्ट मैचों के दौरे पर उन्होंने सिर्फ चार विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अभ्यास मैच में उन्होंने 118 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि माउंट माउंगानुई में आखिरी वनडे में 50 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे।