डरबन टेस्ट: मार्करम भी नहीं टाल सके दक्षिण अफ्रीका की हार, ऑस्ट्रेलिया की बड़े अंतर से जीत; हेजलवुड चमके

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विज्ञापन जोश हेजलवुड की धारदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 214 रनों के बड़े अंतर से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के चौथे दिन शिकंजा कस लिया था, लेकिन एडेन मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका की वापसी कराई थी। हालांकि, पांचवें दिन मार्करम भी दक्षिण अफ्रीका की हार नहीं टाल सके। इस मैच में हेजलवुड ने दमदार प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में छह विकेट लिए।

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विशाल लक्ष्य के सामने ढेर हुआ दक्षिण अफ्रीका

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 421 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान टीम दूसरी पारी में 206 रनों पर ऑलआउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्करम ने 75 रन बनाए, जबकि डेविड बेडिंघम ने 46, मार्को यानसेन ने 35 और वियान मुल्डर ने 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेजलवुड के अलावा मैट रेनशॉ ने दो विकेट झटके, जबकि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को एक-एक सफलता मिली।

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डब्ल्यूटीसी अंक तालिका का हाल

इस मैच के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष पर अपना दबदबा मजबूत किया, जबकि दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर खिसक गई। ऑस्ट्रेलिया के 11 मैचों में नौ जीत और दो हार के साथ 108 अंक हैं और उसकी पीसीटी 81.82 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है जिसके छह मैचों में चार जीत और एक हार, एक ड्रॉ के साथ 52 अंक हैं। कीवी टीम की पीसीटी 72.22 प्रतिशत है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम पांच मैचों में तीन जीत और दो हार से 36 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। उसकी पीसीटी 60.00 प्रतिशत है।

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