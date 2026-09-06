क्या आईपीएल से डर गया पाकिस्तान?: पीएसएल के कार्यक्रम में कर सकता है बदलाव, इस महीने आयोजन कराने का प्रस्ताव

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विज्ञापन अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) जनवरी में आयोजित किया जा सकता है क्योंकि इस टी20 टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार धारकों ने अप्रैल-मई की अवधि में भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आयोजन के कारण सीमित विज्ञापन राजस्व मिलने की शिकायत की है। इस साल भी पीएसएल का आयोजन आईपीएल के साथ टकराया था और अगले साल की शुरुआत में टूर्नामेंट कराने का सुझाव एक सितंबर को लंदन में हुई पीएसएल संचालन परिषद की बैठक में दिया गया।

क्यों हो सकता है बदलाव?

एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार मीडिया अधिकार धारक वाली टेक्नोलॉजीज ने पीएसएल को जनवरी-फरवरी में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है जो आठ टीम वाली पीएसएल में एक फ्रेंचाइजी की मालिक भी है। पीएसएल 2016 में शुरुआत के बाद से आमतौर पर फरवरी-मार्च की अवधि में आयोजित होती रही है। लेकिन 2025 और इस साल इसी अवधि में आईसीसी के टूर्नामेंट के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीग को अप्रैल-मई में स्थानांतरित करना पड़ा जिसके चलते इसका आईपीएल के साथ टकराव हुआ। फ्रेंचाइजी मालिकों ने पाकिस्तान के सभी प्रारूपों में खराब प्रदर्शन के बीच पीएसएल में दर्शकों की घटती रुचि को लेकर भी चिंता जताई है।

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