पाकिस्तान की अपने ही खोल रहे पोल: इस पूर्व खिलाड़ी ने टीम पर साधा निशाना, बोले- बहुत बुरे दौर से गुजर रहे

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सीमित ओवर टीम के कोच माइक हेसन और एशले नोफके ने लाल गेंद कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल ली है, जबकि पूर्व कप्तान मिसबाह-उल-हक ने चयन समिति से इस्तीफा देने के साथ लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कंसल्टेंट का पद भी छोड़ दिया। पीसीबी के इस फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसकी कड़ी आलोचना की, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का प्रदर्शन सभी फॉर्मेट में तेजी से गिर रहा है।अतीक-उज-जमां ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि खुर्रम शहजाद को क्यों हटाया गया या लीड्स टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर (अली उस्मान) को घर क्यों भेज दिया गया। अचानक, अब टी20 बॉलर्स को टेस्ट स्क्वाड में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि माइक हेसन के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं और वे उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ले आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे सच में बहुत दुख होता है, क्योंकि भले ही मैं इंग्लैंड में रहता हूं, लेकिन दिल से पाकिस्तानी हूं। मैंने अपने देश के लिए खेला है और मैं चाहता हूं कि वे बेहतर करें और अलग-अलग हालात में अच्छा प्रदर्शन करें। पाकिस्तान क्रिकेट अभी अपने सबसे निचले स्तर पर है।अतीक सीरीज के बीच में ही सरफराज और गुल को उनकी जिम्मेदारियों से हटाने के फैसले से भी हैरान नजर आए। उन्होंने कहा, इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें चुना था, वही अब उन्हें टीम से बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो आपने शुरू में ही कोई गलती की थी, या फिर आप अभी कोई गलती कर रहे हैं। सरफराज अहमद और उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीते हैं। सरफराज ने अंडर-19 स्तर पर वर्ल्ड कप जीता और फिर नेशनल कप्तान के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वे सम्मान के हकदार हैं। अब, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच बनने से सहमत नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कोई कोचिंग अनुभव या योग्यता नहीं है।उन्होंने कहा, मैंने उस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया था, लेकिन एक बार जब आप उन्हें कोच बना देते हैं, तो आपको उनका साथ देना होगा। टेस्ट सीरीज के बीच में उनका अपमान करके और उन्हें घर भेजने से पहले उन्हें सही मौका दें। यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे सरफराज और उमर गुल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर मैदान पर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, या अगर आपने ऐसी टीम नहीं चुनी है जो अच्छा प्रदर्शन कर सके, तो कोच क्या कर सकता है? देखते हैं अब माइक हेसन क्या करते हैं।खिलाड़ियों की ओर ध्यान देते हुए, अतीक-उज-जमां ने बाएं हाथ के ओपनर इमाम-उल-हक के बारे में कड़ी बातें कहीं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में बैटिंग नहीं की थी, क्योंकि उनकी बाईं पिंडली में ग्रेड-1 टियर का पता चला था। हालांकि, इमाम चोट के बावजूद बैटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन कई लोगों ने मैदान पर हिम्मत दिखाने के बजाय मीडिया के सामने दिखावा करने के लिए उनकी आलोचना की।