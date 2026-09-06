Duleep Trophy Final Live: साउथ जोन के खिलाफ फाइनल में ईस्ट जोन ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला; वैभव पर नजरें

09:39 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: मैच शुरू सिराज ने पहले ओवर में गेंदबाजी की साउथ जोन के लिए, जबकि ईस्ट जोन के लिए अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं। पहले ओवर में चार रन बने। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव बाल बाल बचे। सिराज ने पहले ओवर में गेंदबाजी की साउथ जोन के लिए, जबकि ईस्ट जोन के लिए अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं। पहले ओवर में चार रन बने। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव बाल बाल बचे।

09:37 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: प्लेइंग-11 ईस्ट जोन: अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), एमडी कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार, मुकेश कुमार साउथ जोन: रिकी भुई, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद, एमडी निधीश

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09:37 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल का आगाज हो गया है। ईस्ट जोन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ईस्ट जोन की नजर वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन से अच्छी शुरुआत पर होगी, जबकि साउथ जोन के गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद सिराज की मौजूदगी मुकाबले को खास बनाती है।

09:36 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: वैभव पर रहेंगी नजरें ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली है। सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव से फाइनल में भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

09:36 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: सिराज की वापसी से साउथ जोन मजबूत श्रीलंका दौरे के बाद मोहम्मद सिराज साउथ जोन की टीम से जुड़े हैं। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल की वापसी से टीम की ताकत बढ़ी है।

09:36 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: ईशान किशन के लिए खास मुकाबला ईशान किशन इस फाइनल में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे हैं। यह उनका 100वां फर्स्ट-क्लास मुकाबला भी है, इसलिए उनके लिए यह मैच खास है।

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09:35 AM, 06-Sep-2026 East Zone vs South Zone Live: खिताबी मुकाबले में सितारों की भरमार ईस्ट जोन में अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, ईशान किशन और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं साउथ जोन की टीम में तिलक वर्मा, देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज जैसे बड़े नाम मौजूद हैं।