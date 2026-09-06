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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Duleep Trophy Final Day 1 Highlights: East Zone vs South Zone Match Report Scorecard

दलीप ट्रॉफी फाइनल: पहला दिन ईस्ट जोन के बल्लेबाजों के नाम, ईशान का शतक; संघर्ष करते दिखे साउथ जोन के गेंदबाज

Sun, 06 Sep 2026 05:17 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 06 Sep 2026 05:17 PM IST
सार

ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। शुरुआती दिन पूरी तरह ईस्ट जोन के बल्लेबाजों के नाम रहा। टीम के कप्तान ईशान किशन ने शतक जड़ा जिससे ईस्ट जोन ने पहली पारी में मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया है।

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Duleep Trophy Final Day 1 Highlights: East Zone vs South Zone Match Report Scorecard
ईशान किशन - फोटो : IANS

विस्तार
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कप्तान ईशान किशन के शतक की मदद से ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में ईस्ट जोन ने दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में चार विकेट पर 385 रन बनाए। स्टंप्स के समय ईशान 135 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 111 रन और कुमार कुशाग्र 75 गेंदों पर चार चौकों और पांच छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 
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सही रहा टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला 
ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े थे। इस साझेदारी को चामा मिलिंद ने तोड़ा। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेजा। वैभव ने 37 गेंद में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 44 रन बनाए। वहीं, ईश्वरन ने अर्धशतक लगाया और वह 86 गेंद में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 72 रन बनाकर रन आउट हुए।
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ईशान-कुशाग्र की शानदार साझेदारी
सुदीप कुमार कुछ खास नहीं कर सके और छह रन बनाकर त्रिपुराणा विजय का शिकार बने। शिखर मोहन ने फिर कप्तान ईशान के साथ 94 रन की साझेदारी निभाई। शिखर 120 गेंद में नौ चौके और तीन छक्के की मदद से 85 रन बनाकर मिलिंद की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद ईशान और कुशाग्र ने शानदार बल्लेबाजी की और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों के बीच अब तक पांचवें विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी हो चुकी है। ईशान ने शतक लगाया, जबकि कुशाग्र अर्धशतक लगाकर नाबाद हैं। ईस्ट जोन की नजर अब दूसरे दिन बड़े स्कोर पर होगी।
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