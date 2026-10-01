भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय: ग्रुप ए में शामिल दोनों टीमें, शुरुआती चरण में कितने मैच खेलेंगे सभी देश?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, केपटाउन / नई दिल्ली। Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 01 Oct 2026 09:11 PM IST
सार
वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी हो चुका है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। यानी दोनों टीमों के बीच प्रशंसकों को टक्कर देखने को मिलेगी।
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विस्तार
आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी होने के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबलों में शामिल भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें रहेंगी। दोनों टीमें टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में आमने-सामने होंगी।
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भारत-पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा मुकाबला
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 10 अक्तूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है और इस मुकाबले का इंतजार टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी होने से पहले से ही किया जा रहा था। 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार प्रतियोगिता का प्रारूप भी पिछले विश्व कप से अलग होगा। टूर्नामेंट में सुपर सीरीज, ग्रुप चरण और सुपर-7 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 10 अक्तूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है और इस मुकाबले का इंतजार टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी होने से पहले से ही किया जा रहा था। 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार प्रतियोगिता का प्रारूप भी पिछले विश्व कप से अलग होगा। टूर्नामेंट में सुपर सीरीज, ग्रुप चरण और सुपर-7 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे।
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वनडे विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी
वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं और सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। यानी पाकिस्तान अब तक विश्व कप में भारत को नहीं हरा सका है। दोनों टीमों की पिछली विश्व कप भिड़ंत 2023 में अहमदाबाद में हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। इससे पहले 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 और 2019 के विश्व कप में भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।
वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं और सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। यानी पाकिस्तान अब तक विश्व कप में भारत को नहीं हरा सका है। दोनों टीमों की पिछली विश्व कप भिड़ंत 2023 में अहमदाबाद में हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। इससे पहले 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 और 2019 के विश्व कप में भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।
14 टीमें और नया फॉर्मेट
2027 विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत सुपर सीरीज से होगी, जिसके बाद 12 टीमों का ग्रुप चरण होगा। ग्रुप चरण से सात टीमें सुपर-7 में पहुंचेंगी और वहां से शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल मुकाबला 21 नवंबर 2027 को खेला जाएगा।
2027 विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत सुपर सीरीज से होगी, जिसके बाद 12 टीमों का ग्रुप चरण होगा। ग्रुप चरण से सात टीमें सुपर-7 में पहुंचेंगी और वहां से शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल मुकाबला 21 नवंबर 2027 को खेला जाएगा।
रोहित-कोहली के लिए अहम होगा मौका
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 2027 वनडे विश्व कप अंतरराष्ट्रीय करियर को एक और विश्व कप खिताब के साथ यादगार बनाने का आखिरी मौका हो सकता है। रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत को याद करते हुए कहा था कि वह 50 ओवर के प्रारूप में भी उस अहसास को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। रोहित ने कहा था कि भारत के लिए विश्व कप जीतना बेहद खास अहसास है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टी20 प्रारूप में दो बार विश्व कप जीतने का अनुभव किया है। 2007 में वह महज 20 साल के युवा खिलाड़ी थे, जबकि 2024 में भारत ने लंबे अंतराल के बाद आईसीसी खिताब जीता।
वहीं, विराट कोहली ने कहा कि 2027 विश्व कप भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप होगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। कोहली ने कहा था कि वह मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य विश्व कप जीतना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना है।
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 2027 वनडे विश्व कप अंतरराष्ट्रीय करियर को एक और विश्व कप खिताब के साथ यादगार बनाने का आखिरी मौका हो सकता है। रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत को याद करते हुए कहा था कि वह 50 ओवर के प्रारूप में भी उस अहसास को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। रोहित ने कहा था कि भारत के लिए विश्व कप जीतना बेहद खास अहसास है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टी20 प्रारूप में दो बार विश्व कप जीतने का अनुभव किया है। 2007 में वह महज 20 साल के युवा खिलाड़ी थे, जबकि 2024 में भारत ने लंबे अंतराल के बाद आईसीसी खिताब जीता।
वहीं, विराट कोहली ने कहा कि 2027 विश्व कप भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप होगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। कोहली ने कहा था कि वह मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य विश्व कप जीतना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना है।