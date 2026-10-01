{"_id":"6abe69dcbae81de2a80528f0","slug":"odi-world-cup-2026-india-vs-pakistan-match-venue-date-time-all-you-need-to-know-2026-10-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय: ग्रुप ए में शामिल दोनों टीमें, शुरुआती चरण में कितने मैच खेलेंगे सभी देश?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी हो चुका है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। यानी दोनों टीमों के बीच प्रशंसकों को टक्कर देखने को मिलेगी।

विज्ञापन आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी होने के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबलों में शामिल भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें रहेंगी। दोनों टीमें टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में आमने-सामने होंगी।

भारत-पाकिस्तान के बीच इस दिन होगा मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 10 अक्तूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है और इस मुकाबले का इंतजार टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी होने से पहले से ही किया जा रहा था। 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार प्रतियोगिता का प्रारूप भी पिछले विश्व कप से अलग होगा। टूर्नामेंट में सुपर सीरीज, ग्रुप चरण और सुपर-7 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

वनडे विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी

वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं और सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। यानी पाकिस्तान अब तक विश्व कप में भारत को नहीं हरा सका है। दोनों टीमों की पिछली विश्व कप भिड़ंत 2023 में अहमदाबाद में हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। इससे पहले 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 और 2019 के विश्व कप में भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।

विज्ञापन

14 टीमें और नया फॉर्मेट

2027 विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत सुपर सीरीज से होगी, जिसके बाद 12 टीमों का ग्रुप चरण होगा। ग्रुप चरण से सात टीमें सुपर-7 में पहुंचेंगी और वहां से शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल मुकाबला 21 नवंबर 2027 को खेला जाएगा।