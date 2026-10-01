ईरानी कप: जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रेस्ट ऑफ इंडिया 237 रन पर ढेर, पहले दिन गिरे 12 विकेट

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टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने महज 8 रन के स्कोर पर सनत सांगवान का विकेट गंवा दिया। वह सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद शिखर मोहन ने सुदीप घरामी के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सुदीप 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद शिखर मोहन और सरफराज खान ने पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 133 गेंदों में 76 रन की साझेदारी हुई। शिखर ने 9 चौकों और एक छक्के की मदद से 60 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और 10 रन बनाकर आउट हो गए। रेस्ट ऑफ इंडिया का स्कोर 133 रन तक पहुंचते-पहुंचते चार विकेट गिर चुके थे।चार विकेट गिरने के बाद स्मरण रविचंद्रन ने पारी को संभाला। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया। स्मरण ने आकाश दीप के साथ आठवें विकेट के लिए 39 रन और मुकेश चौधरी के साथ नौवें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की। स्मरण रविचंद्रन ने 9 चौकों की मदद से 68 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके अलावा शिखर मोहन ने 60 और सरफराज खान ने 45 रन का योगदान दिया। आकाश दीप 22 रन बनाकर आउट हुए और रेस्ट ऑफ इंडिया की पूरी टीम 68.1 ओवर में 237 रन पर सिमट गई।जम्मू-कश्मीर की ओर से सुनील कुमार और नासिर मुजफ्फर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट हासिल किए। उमर नाजिर मीर को दो विकेट मिले, जबकि आबिद मुश्ताक और साहिल ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा।237 रन के जवाब में जम्मू-कश्मीर की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम ने 16 रन के स्कोर पर शुभम पुंडीर का विकेट गंवा दिया। वह सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद स्कोर 21 रन तक पहुंचा ही था कि उमर मीर भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू-कश्मीर ने 7 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 21 रन बनाए। रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से मुकेश चौधरी और आकाश दीप ने एक-एक विकेट हासिल किया। जम्मू-कश्मीर की टीम अभी रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी के स्कोर से 216 रन पीछे है।