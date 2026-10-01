फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Cricket News ›   Gautam Gambhir Praises Shubman Gills Evolution as a Bowlers Captain, Defends Young Pacers

शुभमन गिल की कप्तानी में क्या है सबसे खास?: कोच गंभीर ने दिया जवाब, युवा गेंदबाजों के लिए भी समझाया प्लान

Thu, 01 Oct 2026 06:08 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यू चंडीगढ़
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यू चंडीगढ़ Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 01 Oct 2026 06:08 PM IST
सार

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सबसे प्रभावशाली बदलाव गेंदबाजों के कप्तान के रूप में उभरना है। गंभीर ने कहा कि गिल को ड्रेसिंग रूम में काफी सम्मान मिलता है और कप्तानी संभालने के बाद उनके प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है।

विज्ञापन
Gautam Gambhir Praises Shubman Gills Evolution as a Bowlers Captain, Defends Young Pacers
गंभीर-गिल - फोटो : IANS
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 406 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करने के बाद कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। गंभीर ने कहा कि गिल के नेतृत्व में सबसे प्रभावशाली बदलाव यह है कि वह अब ‘बॉलर्स के कप्तान’ बनते जा रहे हैं। उनके मुताबिक, गेंदबाजों की मुश्किलों को समझना और उनका भरोसा जीतना कप्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गंभीर ने युवा तेज गेंदबाजों औकिब नबी और गुरनूर बराड़ को मुश्किल परिस्थितियों में उतारने के फैसले का भी बचाव किया।
Gautam Gambhir Praises Shubman Gills Evolution as a Bowlers Captain, Defends Young Pacers
गंभीर - फोटो : Ani
'रिकॉर्ड की बात नहीं करूंगा, जिम्मेदारी लेना बड़ी बात'
  • गिल ने दूसरे वनडे में नाबाद 223 रन की पारी खेलकर भारत को 406 रन का लक्ष्य हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। गिल की 223 रन की पारी पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक भी बन गई, जो उन्होंने 117 गेंदों में पूरा किया।
  • हालांकि गंभीर ने गिल के रिकॉर्ड के बजाय उनकी कप्तानी और जिम्मेदारी लेने की क्षमता को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। गंभीर ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी दो प्रारूपों में कप्तान बनता है तो अक्सर उसके प्रदर्शन पर असर पड़ने की आशंका रहती है, लेकिन गिल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड में कप्तानी संभालने के बाद से उनका प्रदर्शन और बेहतर हुआ है।
  • उन्होंने कहा कि गिल ने न केवल सफेद गेंद के क्रिकेट में बल्कि लाल गेंद के क्रिकेट में भी विकास किया है। गंभीर के मुताबिक, गिल को ड्रेसिंग रूम में काफी सम्मान मिलता है और खिलाड़ी उनकी बात सुनते हैं।
Gautam Gambhir Praises Shubman Gills Evolution as a Bowlers Captain, Defends Young Pacers
रोहित और गिल - फोटो : BCCI
'सबसे प्रभावशाली बात, वह बॉलर्स के कप्तान बन रहे हैं'
गंभीर ने गिल की कप्तानी की सबसे खास बात बताते हुए कहा कि वह धीरे-धीरे गेंदबाजों के कप्तान बन रहे हैं। उन्होंने कहा, 'सबसे प्रभावशाली बात यह है कि वह बॉलर्स के कप्तान बन रहे हैं। वह जानते हैं कि इस फॉर्मेट में गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो ड्रेसिंग रूम में हमेशा सम्मान हासिल करते हैं।' गंभीर का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने गुवाहाटी में वनडे क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक को अंजाम दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के 405 रन के जवाब में 406 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Gautam Gambhir Praises Shubman Gills Evolution as a Bowlers Captain, Defends Young Pacers
सुनील गावस्कर - फोटो : ANI
गावस्कर ने गिल की तुलना ब्रैडमैन से की
भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी गिल की पारी और उनके दबाव में संयम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गिल ने जिस तरह 406 रन के लक्ष्य का पीछा किया, वह शानदार था। गावस्कर ने इसे कप्तान की पारी बताते हुए कहा कि गिल अंत तक क्रीज पर रहकर मैच खत्म करना चाहते थे। उन्होंने गिल के बल्लेबाजी रवैये की तुलना महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से की। गावस्कर के मुताबिक, ब्रैडमैन हर गेंद को ऐसे खेलते थे जैसे वह शून्य पर हों और वह गेंद उनकी पहली गेंद हो। उन्हें गिल में भी इसी तरह का नजरिया दिखाई देता है। यही वजह है कि गिल दबाव में भी जोखिम कम लेते हुए कई तरह के शॉट खेलने में सक्षम हैं।
विज्ञापन
Gautam Gambhir Praises Shubman Gills Evolution as a Bowlers Captain, Defends Young Pacers
गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI
युवा गेंदबाजों को मुश्किल हालात में खिलाने का फैसला
  • गंभीर ने तेज गेंदबाज आकिब नबी और गुरनूर बराड़ को दबाव वाले मुकाबले में मौका देने के फैसले को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए युवा खिलाड़ियों को सिर्फ कम दबाव वाले मैचों में खिलाना पर्याप्त नहीं है।
  • गुरनूर ने गुवाहाटी में 10 ओवर में 96 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं औकिब नबी ने अपना वनडे डेब्यू किया और 8.5 ओवर में 84 रन दिए। यह वनडे डेब्यू पर किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने 1975 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ करसन घावरी के 83 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ा।
  • गंभीर ने कहा कि औकिब को इस मैच में इसलिए मौका दिया गया क्योंकि यह मुकाबला डेड रबर नहीं था। भारत सीरीज में 1-0 से आगे था और जीत के लिए दबाव मौजूद था। उनके मुताबिक, अगले मैच में मौका देने पर वैसा दबाव नहीं होता, जैसा सीरीज जीतने की स्थिति में होता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed