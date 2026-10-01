{"_id":"6abe5bd904d660bc110a357c","slug":"odi-world-cup-2027-schedule-announced-check-groups-fixtures-venue-time-table-india-matches-list-2026-10-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वनडे विश्वकप 2027 के ग्रुप घोषित: दो अक्तूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, जानें कब खेला जाएगा फाइनल मुकाबला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी हो गया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में टूर्नामेंट दो अक्तूबर से 21 नवंबर 2027 तक खेला जाएगा, जिसमें 14 टीमें 57 मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। इस बार विश्व कप का प्रारूप 2023 से अलग होगा। टूर्नामेंट में सुपर सीरीज, ग्रुप स्टेज और सुपर-7 के तीन चरण होंगे, जिसके बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और विजेता फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगे।

विज्ञापन आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट दो अक्तूबर से 21 नवंबर 2027 तक खेला जाएगा। विश्व कप का आगाज नामीबिया की राजधानी विंडहोक में सुपर सीरीज के मुकाबले से होगा, जबकि फाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें, 12 वेन्यू और 57 मुकाबले होंगे। 2027 विश्व कप का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बदला हुआ प्रारूप है। 2023 के मुकाबले इस बार टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 की गई है और सेमीफाइनल व फाइनल से पहले टूर्नामेंट को तीन चरणों में बांटा गया है। इनमें सुपर सीरीज, ग्रुप चरण और सुपर-7 शामिल हैं।

सबसे पहले होगी सुपर सीरीज

विश्व कप की शुरुआत तीन सबसे निचली रैंकिंग वाली टीमों के बीच सुपर सीरीज से होगी। ये तीनों टीमें राउंड-रॉबिन आधार पर एक-दूसरे से खेलेंगी। इस चरण की विजेता टीम ही अगले चरण में पहुंचेगी, जबकि बाकी दो टीमों का विश्व कप अभियान यहीं समाप्त हो जाएगा। यानी 14 टीमों वाले विश्व कप में मुख्य ग्रुप चरण की शुरुआत 12 टीमों के साथ होगी। सुपर सीरीज के मुकाबले नामीबिया की राजधानी विंडहोक से शुरू होंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

दूसरे चरण में दो ग्रुप, 30 मुकाबले

सुपर सीरीज के बाद 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप में छह-छह टीमें होंगी। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों से राउंड-रॉबिन आधार पर मुकाबला खेलेगी। इस चरण में कुल 30 मैच खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप की शीर्ष तीन-तीन टीमें अगले चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली एक टीम भी सुपर-7 में जगह बनाएगी। इस तरह कुल सात टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी।

विज्ञापन

सुपर-7 में होगा असली घमासान

सात टीमों वाला सुपर-7 चरण इस विश्व कप के प्रारूप में सबसे बड़ा बदलाव है। यहां सभी सात टीमें राउंड-रॉबिन आधार पर एक-दूसरे से खेलेंगी। इस चरण में कुल 21 मुकाबले होंगे। सुपर-7 की अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहले स्थान पर रहने वाली टीम का सामना चौथे स्थान वाली टीम से होगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम तीसरे स्थान वाली टीम के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल के विजेता फाइनल में आमने-सामने होंगे।

2023 विश्व कप में क्या था फॉर्मेट?

भारत में खेले गए 2023 विश्व कप में कुल 10 टीमें शामिल थीं। सभी टीमों ने लीग चरण में एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेला था। इस तरह हर टीम ने नौ लीग मैच खेले और अंक तालिका की शीर्ष चार टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंची थीं। इसके बाद दो सेमीफाइनल और फाइनल के साथ टूर्नामेंट समाप्त हुआ था। यानी 2023 में नॉकआउट से पहले केवल एक लीग चरण था।

2027 में क्या-क्या बदला? 2027 के विश्व कप में 2023 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है।

सभी 14 टीमें सीधे ग्रुप चरण में नहीं खेलेंगी।

सबसे निचली रैंकिंग वाली तीन टीमों के बीच पहले सुपर सीरीज होगी।

सुपर सीरीज की सिर्फ विजेता टीम मुख्य ग्रुप चरण में पहुंचेगी।

12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा।

दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन-तीन टीमें सुपर-7 में जाएंगी।

दोनों ग्रुप में चौथे स्थान वाली टीमों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली एक टीम भी सुपर-7 में पहुंचेगी।

सुपर-7 में सात टीमें 21 राउंड-रॉबिन मैच खेलेंगी।

सुपर-7 की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी।

14 टीमें, 12 वेन्यू और 57 मैच

2027 विश्व कप अफ्रीका में 24 साल बाद लौट रहा है। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे इससे पहले 2003 विश्व कप की मेजबानी कर चुके हैं, जबकि नामीबिया पहली बार पुरुषों के सीनियर विश्व कप में मेजबान की भूमिका निभाएगा। टूर्नामेंट के लिए तीनों देशों में कुल 12 वेन्यू तय किए गए हैं और 57 मुकाबले खेले जाएंगे।

टिकट के लिए भी शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

कार्यक्रम जारी होने के साथ विश्व कप के टिकटों के लिए बैलेट प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रशंसक एक अक्तूबर से टिकट बैलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर नहीं है और टिकट के लिए आवेदन करना अपने आप टिकट मिलने की गारंटी नहीं देता। 2027 का विश्व कप ऐसे समय में हो रहा है जब आईसीसी ने टूर्नामेंट में अधिक टीमों को मौका देने के साथ-साथ शुरुआती चरण से ही मुकाबलों को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रारूप में बदलाव किया है। अब टीमों को खिताब तक पहुंचने के लिए सुपर सीरीज से लेकर ग्रुप चरण और सुपर-7 तक अलग-अलग चुनौतियों से गुजरना होगा।