{"_id":"6abd1568a50bfb391f028537","slug":"icc-to-unveil-2027-odi-world-cup-schedule-know-timing-details-ticket-ballot-to-open-up-for-mega-event-2026-09-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वनडे विश्व कप का कार्यक्रम कितने बजे होगा जारी?: केप टाउन में होगा आयोजन; टिकट के लिए खुलेगा ग्लोबल बैलेट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक 2027 पुरुष वनडे विश्व कप का काउंटडाउन गुरुवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) गुरुवार को केप टाउन में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान टूर्नामेंट के कार्यक्रम का एलान करेगा। 2027 वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में दो अक्तूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। 14 टीमों के इस टूर्नामेंट में 12 मेजबान स्थलों पर कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे।

टिकट बैलेट की प्रक्रिया एक अक्तूबर से होगी शुरू

शेड्यूल लॉन्च कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारत में रात 8:30 बजे से जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। यह आयोजन केप टाउन स्थित समकालीन कला अफ्रीका का जिट्ज संग्रहालय में होगा। शेड्यूल जारी करने के साथ ही आईसीसी वैश्विक टिकट बैलेट भी शुरू करेगा। इसके जरिए दुनिया भर के प्रशंसकों को विश्व कप के मैचों के टिकट हासिल करने का समान अवसर मिलेगा। आईसीसी के अनुसार, मुफ्त टिकट बैलेट प्रक्रिया एक अक्तूबर 2026 से शुरू होकर 21 नवंबर 2026 तक चलेगी। प्रशंसक प्रत्येक मैच के लिए सभी श्रेणियों में अधिकतम चार टिकटों का अनुरोध कर सकेंगे। यदि टिकटों की मांग स्टेडियम की क्षमता से अधिक होती है, तो कंप्यूटरीकृत रैंडम ड्रॉ के जरिए टिकटों का आवंटन किया जाएगा।

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कौन-कौन सी टीम कर चुकी हैं क्वालिफाई

मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को स्वत: प्रवेश मिला है। इनके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी सीधे क्वालिफाई किया है। बाकी चार स्थानों का फैसला अगले साल की शुरुआत में होने वाले बहु-टीम वैश्विक क्वालिफायर के जरिए होगा। दो बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज भी क्वालिफायर में हिस्सा लेगी और मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने की कोशिश करेगी।

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