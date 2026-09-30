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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   ICC to unveil 2027 ODI World Cup schedule know timing details ticket ballot to open up for mega event
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वनडे विश्व कप का कार्यक्रम कितने बजे होगा जारी?: केप टाउन में होगा आयोजन; टिकट के लिए खुलेगा ग्लोबल बैलेट

Wed, 30 Sep 2026 07:28 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 30 Sep 2026 07:28 PM IST
सार

आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 को होने में अभी एक साल का समय शेष है। लेकिन क्रिकेट की वैश्विक संस्था गुरुवार को इसका कार्यक्रम जारी करेगी। आइए जानते हैं भारतीय समयानुसार कितने बजे विश्व कप का शेड्यूल जारी होगा।

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ICC to unveil 2027 ODI World Cup schedule know timing details ticket ballot to open up for mega event
वनडे विश्व कप 2027 - फोटो : ICC

विस्तार
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क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक 2027 पुरुष वनडे विश्व कप का काउंटडाउन गुरुवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) गुरुवार को केप टाउन में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान टूर्नामेंट के कार्यक्रम का एलान करेगा। 2027 वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में दो अक्तूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। 14 टीमों के इस टूर्नामेंट में 12 मेजबान स्थलों पर कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे। 
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टिकट बैलेट की प्रक्रिया एक अक्तूबर से होगी शुरू 
शेड्यूल लॉन्च कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारत में रात 8:30 बजे से जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। यह आयोजन केप टाउन स्थित समकालीन कला अफ्रीका का जिट्ज संग्रहालय में होगा। शेड्यूल जारी करने के साथ ही आईसीसी वैश्विक टिकट बैलेट भी शुरू करेगा। इसके जरिए दुनिया भर के प्रशंसकों को विश्व कप के मैचों के टिकट हासिल करने का समान अवसर मिलेगा। आईसीसी के अनुसार, मुफ्त टिकट बैलेट प्रक्रिया एक अक्तूबर 2026 से शुरू होकर 21 नवंबर 2026 तक चलेगी। प्रशंसक प्रत्येक मैच के लिए सभी श्रेणियों में अधिकतम चार टिकटों का अनुरोध कर सकेंगे। यदि टिकटों की मांग स्टेडियम की क्षमता से अधिक होती है, तो कंप्यूटरीकृत रैंडम ड्रॉ के जरिए टिकटों का आवंटन किया जाएगा।
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कौन-कौन सी टीम कर चुकी हैं क्वालिफाई
मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को स्वत: प्रवेश मिला है। इनके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी सीधे क्वालिफाई किया है। बाकी चार स्थानों का फैसला अगले साल की शुरुआत में होने वाले बहु-टीम वैश्विक क्वालिफायर के जरिए होगा। दो बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज भी क्वालिफायर में हिस्सा लेगी और मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने की कोशिश करेगी।
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रोहित-कोहली के लिए अहम होगा मौका
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 2027 वनडे विश्व कप अंतरराष्ट्रीय करियर को एक और विश्व कप खिताब के साथ यादगार बनाने का आखिरी मौका हो सकता है। रोहित शर्मा ने 2024 टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत को याद करते हुए कहा था कि वह 50 ओवर के प्रारूप में भी उस अहसास को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। रोहित ने कहा था कि भारत के लिए विश्व कप जीतना बेहद खास अहसास है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टी20 प्रारूप में दो बार विश्व कप जीतने का अनुभव किया है। 2007 में वह महज 20 साल के युवा खिलाड़ी थे, जबकि 2024 में भारत ने लंबे अंतराल के बाद आईसीसी खिताब जीता।

वहीं, विराट कोहली ने कहा कि 2027 विश्व कप भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप होगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। कोहली ने कहा था कि वह मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य विश्व कप जीतना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना है।
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