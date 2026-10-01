फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   ODI World Cup 2027 India Match Schedule Venue Fixtures Time Table All You need to Know

वनडे विश्व कप 2027: किस टीम के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगा भारत? देखें टीम इंडिया का पूरा कार्यक्रम

Thu, 01 Oct 2026 09:30 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 01 Oct 2026 09:30 PM IST
सार

ODI World Cup 2027 India Schedule Time Table: आईसीसी ने अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। आइए जानते हैं विश्व कप में टीम इंडिया का कार्यक्रम...

विज्ञापन
ODI World Cup 2027 India Match Schedule Venue Fixtures Time Table All You need to Know
भारतीय टीम - फोटो : BCCI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वनडे विश्व कप 2027 के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। पिछले बार की उपविजेता भारतीय टीम इस बार खिताबी सूखे को खत्म करने के लिए बेताब होगी। भारत विजेता बनने का प्रबल दावेदार है। विश्व कप का आयोजन अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। अभी इस वैश्विक टूर्नामेंट को होने में समय है, लेकिन आईसीसी ने एक साल पहले ही इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारतीय टीम गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आइए जानते हैं वनडे विश्व कप में भारत का पूरा शेड्यूल...
विज्ञापन

12 वेन्यू पर होने हैं मैच
2027 वनडे विश्व कप के लिए 12 वेन्यू तय कर लिए गए हैं। सह-मेजबान दक्षिण अफ्रीका के आठ स्टेडियम इन खेलों की मेजबानी करेंगे। यह प्रतिष्ठित 50 ओवर का टूर्नामेंट 24 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में वापसी कर रहा है। इससे पहले 2003 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने आठवें पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी। दक्षिण अफ्रीका के आठ शहरों, जिम्बाब्वे के तीन शहरों और नामीबिया की राजधानी विंडहोक को विश्व कप के मुकाबलों की मेजबानी के लिए चुना गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

ODI World Cup 2027 India Match Schedule Venue Fixtures Time Table All You need to Know
वनडे विश्व कप 2027 - फोटो : ANI
किस देश के कितने वेन्यू
दक्षिण अफ्रीका के आठ शहर, जिम्बाब्वे के तीन और नामीबिया का एक शहर अगले साल होने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट के मुकाबलों की मेजबानी करेंगे। आइए जानते हैं इन तीनों देशों के किन स्टेडियम में वनडे विश्व कप 2027 के मैच होंगे...

दक्षिण अफ्रीका के इन स्टेडियम में होंगे मैच
  • वांडरर्स स्टेडियम (जोहानिसबर्ग), 
  • सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन (श्वाने), 
  • न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केपटाउन), 
  • किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), 
  • सेंट जॉर्ज पार्क (गकेबेर्हा), 
  • मंगाउंग ओवल (ब्लोमफोंटेन), 
  • बोलैंड पार्क (पार्ल)  
  • बफेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी)

जिम्बाब्वे के तीन शहर करेंगे मेजबानी
  • हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे)
  • क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो)
  • फाले मोसी-ओआ-टुन्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स)

नामीबिया: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक)
विज्ञापन

नए प्रारूप में होगा टूर्नामेंट
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 में 57 मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में अधिक प्रतिस्पर्धा और रोमांच लाने के लिए तीन चरणों वाला नया प्रारूप अपनाया गया है। सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी जिसमें रैंकिंग में 12वें से 14वें स्थान पर रहने वाली तीन टीम राउंड-रॉबिन प्रारूप में आमने-सामने होंगी। इसमें विजेता टीम अगले चरण में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीमों के बीच 30 मैच का ग्रुप चरण होगा।

ODI World Cup 2027 India Match Schedule Venue Fixtures Time Table All You need to Know
वनडे विश्व कप 2027 - फोटो : अमर उजाला
भारत-पाकिस्तान एक ग्रुप में
विश्व कप में टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में शामिल है। इसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालिफायर-ए की टीम को जगह मिली है। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेगी। वहीं ग्रुप बी में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और क्वालिफायर-बी की टीम होगी।

ODI World Cup 2027 India Match Schedule Venue Fixtures Time Table All You need to Know
शुभमन गिल - फोटो : PTI
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभियान शुरू करेगा भारत
भारतीय टीम वनडे विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत सात अक्तूबर को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। ये मुकाबला केप टाउन में खेला जाएगा। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से 10 अक्तूबर को जोहानिसबर्ग में होगा। फिर भारतीय टीम 14 अक्तूबर को अफगानिस्तान, 17 अक्तूबर को क्वालिफायर-ए टीम और ग्रुप चरण के अंतिम मैच में 24 अक्तूबर को सह मेजबान जिम्बाब्वे का सामना करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed