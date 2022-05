{"_id":"628b049ac6958d5a0c6be356","slug":"ipl-2022-srh-vs-pkbs-match-70-analysis","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"SRH vs PBKS Analysis: आखिरी लीग मैच में पंजाब 29 गेंद रहते जीता, पर नहीं दूर हुईं पुरानी कमियां, अगला सीजन भी होगा मुश्किल","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शक्तिराज सिंह Updated Mon, 23 May 2022 09:22 AM IST