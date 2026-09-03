आलोचकों पर बरसे मोहसिन नकवी: सात खिलाड़ियों को स्वदेश बुलाने के फैसले का किया बचाव, टीम को लेकर क्या बोले?

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विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट में जारी उठापटक के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आलोचकों को जवाब दिया है। नकवी ने इंग्लैंड दौरे के बीच में टेस्ट टीम से सात खिलाड़ियों को बाहर करने, मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को वापस बुलाए जाने के बाद हो रही तीखी आलोचना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में बड़ी हार झेलने के बाद पीसीबी को पूर्व क्रिकेटरों की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पीसीबी अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री का पद संभाल रहे नकवी का कहना है कि वह आलोचनाओं से डरते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसी बातें उन लोगों की तरफ से आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, तो इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

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क्यों मचा है पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान? पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इस तरह सीरीज में 0-2 से पिछड़ गया है।

पाकिस्तान के इस प्रदर्शन के बाद पीसीबी ने कठोर रवैया अपनाया और तीसरे टेस्ट में सात खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। इतना ही नहीं बोर्ड ने दौरे के बीच से मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी वापस बुला लिया।

पीसीबी के इस फैसले का पाकिस्तान में पुरजोर विरोध हो रहा है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने बोर्ड के इस फैसले की आलोचना की है। अब इसे लेकर नकवी का बयान सामने आया है।

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नकवी बोले- आलोचना से कभी नहीं डरा

एक पाकिस्तानी चैनल से बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, 'मैं कभी भी आलोचना से नहीं डरा हूं और न ही कभी डरूंगा। जो लोग यह कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद से क्रिकेट बर्बाद हो गया है, वे जाकर देख लें कि मेरे आने से पहले रैंकिंग क्या थी।' मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि वह वसीम अकरम जैसे कद के खिलाड़ी की बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों की आलोचनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है।



इंग्लैंड दौरे से वापस भेजे गए खिलाड़ियों में सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के अलावा इमाम-उल-हक, अली उस्मान, आमेर जमाल, अवैस जफर और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। उनकी जगह टेस्ट टीम में जिन नए खिलाड़ियों को बुलाया गया है, उनमें सईम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बेग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह शामिल हैं।