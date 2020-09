IPL 2020 schedule: आज भी नहीं आएगा शेड्यूल, अब चेयरमैन पटेल ने बताई नई तारीख

कोरोना काल के बीच यूएई में होने जा रहे आईपीएल के शेड्यूल के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा। क्रिकेट प्रेमी कल से ही आस लगाए बैठे थे कि उन्हें शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा कार्यक्रम मिल जाएगा, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शेड्यूल रविवार यानी 6 सितंबर को रीलिज होगा। गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने इसकी जानकारी दी है, इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 4 सितंबर को ही टूर्नामेंट के संपूर्ण रूपरेखा के सामने आने की बात कही थी।

Schedule of IPL 2020 that starts from 19th September in UAE will be released tomorrow: IPL chairman Brijesh Patel pic.twitter.com/NHnGZzohQS