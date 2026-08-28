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सूर्यकुमार ने नहीं छोड़ी वापसी की उम्मीद: फिर टीम से जुड़ने के लिए कर रहे कड़ी मेहनत, सब ठीक होने की उम्मीद

Fri, 28 Aug 2026 10:22 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 28 Aug 2026 10:22 AM IST
सार

भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। सूर्यकुमार का कहना है कि वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है।

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former India T20I captain Suryakumar Yadav hoping for things to fall in place in future
सूर्यकुमार यादव - फोटो : PTI

विस्तार
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बल्लेबाजी में लगातार लचर प्रदर्शन करने के कारण भारतीय टीम से बाहर किए गए पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि वह वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भविष्य में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत को लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप में खिताब दिलाने के कुछ महीनों बाद 35 वर्षीय सूर्यकुमार को उनकी फॉर्म के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था।
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सूर्यकुमार से जब एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय टीम में वापसी की संभावना के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, 'मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।' सूर्यकुमार भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 
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टी20 की छिनी थी कप्तानी
सूर्यकुमार की अगुआई में भारत ने इस साल टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार टीम से बाहर कर दिए गए। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को राष्ट्रीय टीम की कमान सौंपी गई। सूर्यकुमार ने संन्यास की घोषणा नहीं की है और उनके ताजा बयान के अनुसार, उन्होंने टीम में वापसी की उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। सूर्यकुमार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 
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