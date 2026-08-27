भारत बनाम इंग्लैंड: कोलंबो में ड्रॉ के बावजूद डब्ल्यूटीसी फाइनल का सपना बरकरार, गिल ने बताया आगे का प्लान

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विज्ञापन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत का मौका गंवाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए टीम की उम्मीदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैच ड्रॉ होने से निराश गिल ने कहा कि भारत के पास अब भी डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का अच्छा मौका है। उन्होंने साफ किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट की घरेलू सीरीज में जीत बेहद अहम होगी।

डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर क्या बोले गिल?

गिल ने कहा, 'मुझे अब भी लगता है कि हमारे पास डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का काफी अच्छा मौका है। अगर हम न्यूजीलैंड सीरीज अच्छा खेलते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमें सिर्फ सीरीज जीतनी हो, तो मुझे लगता है कि हम डब्ल्यूटीसी के लिए अच्छी स्थिति में होंगे।'

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श्रीलंका के खिलाफ जीत नहीं मिलने से निराश गिल

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन मेजबान टीम ने पांचवें दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच ड्रॉ करा लिया। श्रीलंका ने दिन का पूरा खेल खेलते हुए 229/6 के स्कोर से आगे बढ़कर भारत को जीत से दूर कर दिया। सोनल दिनुषा ने नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की कोशिशों पर पानी फेर दिया।



गिल ने माना कि मैच का नतीजा उनके लिए निराशाजनक था। उन्होंने कहा कि भारत ने शुरुआत में काफी आक्रामक तरीके से विकेट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, पिच धीमी होती गई और बल्लेबाजों के लिए रक्षात्मक रवैया अपनाना आसान हो गया।

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तीन दिन तक स्पिनरों ने डाले 50-60 ओवर

भारतीय कप्तान ने अपने गेंदबाजों और फील्डरों के प्रयास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय स्पिनरों ने तीन दिनों तक लगातार 50-60 ओवर गेंदबाजी की, जबकि इन परिस्थितियों में लगातार तीन दिन फील्डिंग करना भी आसान नहीं था। गिल ने कहा, 'मैं प्रयास और इरादे के लिए 10 में से 10 अंक दूंगा। हमने वह सब करने की कोशिश की जो हम कर सकते थे। हमारी तरफ से तीव्रता या प्रयास में कोई कमी नहीं थी।'

सिराज की फिटनेस पर भी गिल ने दिया अपडेट

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की धीमी गति को लेकर उठ रहे सवालों पर गिल ने स्पष्ट किया कि वह चोटिल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सिराज लंबे अंतराल के बाद मैदान पर लौटे हैं और लय हासिल करने में समय लग रहा है। गिल ने कहा कि सिराज गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भी अपनी पूरी गति में नहीं थे, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर कोई चिंता नहीं है।

प्रसिद्ध कृष्णा बने टीम के भरोसेमंद गेंदबाज

सिराज के अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के बीच प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाली। गिल ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जब परिस्थितियां विकेट हासिल करने के लिए अनुकूल नहीं होतीं, तब भी प्रसिद्ध ने मौके बनाए हैं। गिल के मुताबिक, प्रसिद्ध इस सीजन में टीम के गो-टू बॉलर रहे हैं और कप्तान के तौर पर उन्हें ऐसे गेंदबाज की जरूरत है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी विकेट के मौके पैदा कर सके।