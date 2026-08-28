{"_id":"6a90fed1612764a126053636","slug":"pakistan-vs-england-pcb-threaten-to-boycott-lord-s-test-over-interview-with-imran-khan-s-sons-know-all-details-2026-08-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लॉर्ड्स टेस्ट के बहिष्कार की धमकी: इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने से भड़का पाकिस्तान, दर्ज कराई शिकायत","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच गुरुवार से शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच का बहिष्कार करने की धमकी दे डाली थी। दरअसल, मैच के दौरान आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किया जिससे पाकिस्तान भड़क गया। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ब्रॉडकास्टर के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं वह मैच का बहिष्कार करने पर भी विचार कर रहा था।

एक इंटरव्यू बना विवाद की जड़ यह विवाद तब शुरू हुआ जब स्काई स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान के साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथरटन ने एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू कराया था।

इस इंटरव्यू में इमरान खान के बेटों ने अपने पिता की सेहत और कमजोर होती नजर को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी।

पीसीबी ने लाइव मैच कवरेज में राजनीतिक विषयों को शामिल करने पर आपत्ति जताई।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अगर इस इंटरव्यू का प्रसारण किया गया तो वह दोपहर के सेशन के दौरान अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ही रखेगा।

स्काई स्पोर्ट्स ने लंच ब्रेक के दौरान इंटरव्यू दिखाए जाने से पहले इस सेगमेंट को रोक दिया।

इसके बाद पीसीबी ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आखिरकार अपनी धमकी से पीछे हट गया और पाकिस्तान की टीम दोपहर के सेशन के लिए मैदान पर लौट आई।

ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को इस शिकायत के बारे में जानकारी दी गई थी। खबरों के मुताबिक, टेस्ट सीरीज के पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर ने वह इंटरव्यू प्रसारित नहीं किया था।

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तीन साल से जेल में बंद हैं इमरान

73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में हैं। तब से उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया गया है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और कहा है कि उन पर चल रहे मामले राजनीतिक कारणों से प्रेरित हैं। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है और वे तीन साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।

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