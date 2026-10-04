फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Indian T20 Captain Shreyas Iyer reaction on Vaibhav Sooryavanshi and West Indies series know all details

वैभव को लेकर क्या बोले कप्तान श्रेयस: युवा बल्लेबाज के व्यवहार पर दी प्रतिक्रिया, विंडीज सीरीज पर भी रखी राय

Sun, 04 Oct 2026 04:33 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 04 Oct 2026 04:33 PM IST
सार

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज को लेकर बात की है। श्रेयस ने वैभव को शांत लड़का बताया है। 

विज्ञापन
Indian T20 Captain Shreyas Iyer reaction on Vaibhav Sooryavanshi and West Indies series know all details
श्रेयस अय्यर - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय टीम के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर का मानना है कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी में भारतीय क्रिकेट में बड़ा असर डालने का स्वभाव और काबिलियत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी के विकास को सिर्फ मैदान पर उनके प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले अय्यर ने कहा कि उन्होंने जान-बूझकर इस युवा खिलाड़ी के साथ क्रिकेट से हटकर जिंदगी के बारे में बात करके एक निजी रिश्ता बनाने की कोशिश की है। 
विज्ञापन

Indian T20 Captain Shreyas Iyer reaction on Vaibhav Sooryavanshi and West Indies series know all details
समस्तीपुर जिले के ताजपुर निवासी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी फोटो : अमर उजाला
श्रेयस बोले- वैभव को सही समय पर मिलेगा मौका
अगले टी20 विश्व कप की तैयारी शुरू होने के साथ ही सूर्यवंशी भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अय्यर ने संकेत दिया कि इस युवा खिलाड़ी को बड़ी भूमिका देने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कप्तान ने भारत के स्थापित वर्ल्ड कप विजेता सलामी बल्लेबाज की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि सूर्यवंशी को मौका सही समय आने पर मिलेगा।

अय्यर ने जियोस्टार से कहा, मैं वैभव से मैदान के बाहर की चीजों के बारे में बात करता रहता हूं, क्योंकि हर कोई उनसे क्रिकेट के बारे में ही बात करता है, और हम जानते हैं कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर कितना प्रतिभाशाली और काबिल हैं। इसी वजह से बस उनके बाहर के लाइफस्टाइल, उनके परिवार, वह क्या करता हैं और क्या नहीं, इन चीजों के बारे में बात करने से वह ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि इन विषयों पर बात करते समय वह अधिक सहज और असली लगते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

वैभव को बताया शांत 
भारतीय टी20 कप्तान ने आगे कहा, वह बहुत शांत लड़का है, लेकिन मैदान पर बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें देखकर यह एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है। वह बातचीत करने में बहुत आकर्षक और प्यारा लड़का है और ड्रेसिंग रूम में उनका होना अच्छा लगता है। मुझे पता है कि उनका समय भी आएगा, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड कप जीतने वाले ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं और उन्हें मैदान पर समय मिलना चाहिए। वह अभी भी 15 खिलाड़ियों की टीम में हैं। इसी वजह से निश्चित रूप से, जब उनका समय आएगा, तो वह भारतीय क्रिकेट पर छा जाएंगे।

कप्तान ने यह भी साफ किया कि अनुभवी ओपनर्स के बाद इस युवा खिलाड़ी की मौजूदा स्थिति का मतलब यह नहीं है कि उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। एशियन गेम्स में टी20 इंटरनेशनल टीम को गोल्ड मेडल जिताने के बाद, अब श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भी उसी लय को बनाए रखते हुए सीरीज को जल्दी अपने नाम करने की कोशिश करेंगे।
विज्ञापन

विंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना प्राथमिकता
वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्रयोग करने से ज्यादा नतीजों पर ध्यान देने की बात कही है। उनका कहना है कि अलग-अलग संयोजन आजमाने से पहले सीरीज जीतना प्राथमिकता होगी। छह अक्तूबर को होने वाले ओपनिंग टी20 मुकाबले से पहले बात करते हुए अय्यर ने कहा कि सीरीज की शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रयोग करने से खिलाड़ियों में अनिश्चितता पैदा हो सकती है और युवा टीम के लिए जरूरी आत्मविश्वास कम हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed