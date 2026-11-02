भारत बनाम न्यूजीलैंड: कोच गंभीर को टी20 टीम के प्रदर्शन पर गर्व, खिलाड़ियों से क्या बोले? दे डाली ये सलाह

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विज्ञापन भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर का मानना है कि श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टी20 टीम ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे में वनडे और टेस्ट मैचों के लिए सही माहौल तैयार कर दिया है, क्योंकि अभ्यास का पर्याप्त मौका नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सीरीज जीती। भारत ने न्यूजीलैंड को पांच मैच की टी20 सीरीज में 3-2 से हराया, जबकि उसकी टीम पहले मैच से कुछ दिन पहले ही यहां पहुंची थी। उसे सीरीज के बीच में आराम करने का भी बहुत कम मौका मिला।

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वनडे-टेस्ट टीम के खिलाड़ियों को क्या दी सलाह

गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा, इस सीरीज में आप लोगों ने जैसा प्रदर्शन किया उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए। विशेषकर तब जबकि आपको तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन का समय मिला। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर खेलना और जीत हासिल करना ऐसा है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। आप लोग आखिरी दो मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने दौरे के आगामी मैचों के लिए माहौल तैयार कर दिया है। श्रृंखला शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब वनडे और टेस्ट खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वे वहीं से आगे बढ़ें जहां पर आप लोगों ने छोड़ा है।

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