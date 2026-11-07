भारत बनाम न्यूजीलैंड: नमन धीर के विकेट पर क्यों उठे सवाल? क्या सही जगह नहीं थी बाउंड्री रोप्स, जानें मामला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंग्टन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 07 Nov 2026 03:19 PM IST
सार
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नमन धीर सस्ते में आउट हुए। नमन के विकेट को लेकर हालांकि, चर्चा तेज हो गई है। नमन जिस तरह आउट हुए उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच के दौरान नमन धीर के विकेट को लेकर सवाल उठे हैं। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 135 रनों का लक्ष्य दिया। इस दौरान जैकब डफी की गेंद पर टिम सीफर्ट ने बाउंड्री पर कैच लपका, लेकिन वह बाउंड्री रोप्स के एकदम करीब थे। थर्ड अंपायर ने नमन धीर को आउट करार दिया, लेकिन इस कैच को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
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क्या है पूरा मामला
यह पूरी घटना 25वें ओवर की है। इस ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी पर नमन धीर ने शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई। बाउंड्री पर टिम सीफर्ट खड़े थे और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। हालांकि, देखने में लग रहा था कि सीफर्ट का पैर बाउंड्री रोप्स को छू गया है। मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद ली जिसके बाद नमन को आउट दिया गया। नमन के आउट होने के बाद विवेक राजदान ने सवाल उठाए। राजदान का कहना था कि अगर बाउंड्री रोप्स सीधे लगी होती तो ये नॉटआउट होता। इस पर चर्चा तेज हो गई है कि नमन का आउट वैध था या नहीं।
यह पूरी घटना 25वें ओवर की है। इस ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी पर नमन धीर ने शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई। बाउंड्री पर टिम सीफर्ट खड़े थे और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। हालांकि, देखने में लग रहा था कि सीफर्ट का पैर बाउंड्री रोप्स को छू गया है। मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद ली जिसके बाद नमन को आउट दिया गया। नमन के आउट होने के बाद विवेक राजदान ने सवाल उठाए। राजदान का कहना था कि अगर बाउंड्री रोप्स सीधे लगी होती तो ये नॉटआउट होता। इस पर चर्चा तेज हो गई है कि नमन का आउट वैध था या नहीं।
#Naman dhir out https://t.co/XHgTKRT4hJ— Ghanshyam Shukla (@gsshukla5) November 7, 2026
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भारत की पारी
न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 55 रन की बदौलत 134 रन बनाए। जवाब में भारत की बल्लेबाजी खराब रही। टीम इंडिया ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कप्तान शुभमन गिल खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। वहीं, विराट कोहली सात रन बना सके। इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने 22 रन की साझेदारी निभाई। रोहित 28 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, अक्षर पटेल सात रन बना सके। फिर केएल राहुल और श्रेयस ने पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी निभाई और पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि, श्रेयस जेमीसन की शॉर्ट गेंद पर कैच आउट हो गए। वह 46 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बना सके। नमन धीर ने 12 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज एक रन बना सके। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमीसन और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट लिए हैं, जबकि मैट फिशर को एक विकेट मिला है।
न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 55 रन की बदौलत 134 रन बनाए। जवाब में भारत की बल्लेबाजी खराब रही। टीम इंडिया ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कप्तान शुभमन गिल खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। वहीं, विराट कोहली सात रन बना सके। इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने 22 रन की साझेदारी निभाई। रोहित 28 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, अक्षर पटेल सात रन बना सके। फिर केएल राहुल और श्रेयस ने पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी निभाई और पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि, श्रेयस जेमीसन की शॉर्ट गेंद पर कैच आउट हो गए। वह 46 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बना सके। नमन धीर ने 12 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज एक रन बना सके। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमीसन और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट लिए हैं, जबकि मैट फिशर को एक विकेट मिला है।
सस्ते में सिमटी न्यूजीलैंड की पारी
इससे पहले न्यूजीलैंड की पारी 41 ओवर में 134 रन पर सिमट गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया और एक बार फिर कीवियों को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। न्यूजीलैंड की पारी में डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। वहीं, कप्तान मिचेल सैंटनर ने 31 रन की पारी खेली। वहीं, हेनरी निकोल्स ने 11 रन बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। विल यंग छह रन, टॉम लाथम सात रन, नाथन स्मिथ तीन रन, काइल जेमीसन सात रन और ब्लेयर टिकनर दो रन बना सके। टिम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स खाता नहीं खोल सके। भारत की ओर से गुरनूर बराड़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके। वहीं, आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। न्यूजीलैंड पहला वनडे गंवा चुका है।
इससे पहले न्यूजीलैंड की पारी 41 ओवर में 134 रन पर सिमट गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया और एक बार फिर कीवियों को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। न्यूजीलैंड की पारी में डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। वहीं, कप्तान मिचेल सैंटनर ने 31 रन की पारी खेली। वहीं, हेनरी निकोल्स ने 11 रन बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। विल यंग छह रन, टॉम लाथम सात रन, नाथन स्मिथ तीन रन, काइल जेमीसन सात रन और ब्लेयर टिकनर दो रन बना सके। टिम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स खाता नहीं खोल सके। भारत की ओर से गुरनूर बराड़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके। वहीं, आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। न्यूजीलैंड पहला वनडे गंवा चुका है।