भारत बनाम न्यूजीलैंड: नमन धीर के विकेट पर क्यों उठे सवाल? क्या सही जगह नहीं थी बाउंड्री रोप्स, जानें मामला

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच के दौरान नमन धीर के विकेट को लेकर सवाल उठे हैं। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 135 रनों का लक्ष्य दिया। इस दौरान जैकब डफी की गेंद पर टिम सीफर्ट ने बाउंड्री पर कैच लपका, लेकिन वह बाउंड्री रोप्स के एकदम करीब थे। थर्ड अंपायर ने नमन धीर को आउट करार दिया, लेकिन इस कैच को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

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क्या है पूरा मामला

यह पूरी घटना 25वें ओवर की है। इस ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी पर नमन धीर ने शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई। बाउंड्री पर टिम सीफर्ट खड़े थे और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। हालांकि, देखने में लग रहा था कि सीफर्ट का पैर बाउंड्री रोप्स को छू गया है। मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद ली जिसके बाद नमन को आउट दिया गया। नमन के आउट होने के बाद विवेक राजदान ने सवाल उठाए। राजदान का कहना था कि अगर बाउंड्री रोप्स सीधे लगी होती तो ये नॉटआउट होता। इस पर चर्चा तेज हो गई है कि नमन का आउट वैध था या नहीं।



#Naman dhir out https://t.co/XHgTKRT4hJ — Ghanshyam Shukla (@gsshukla5) November 7, 2026 यह पूरी घटना 25वें ओवर की है। इस ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी पर नमन धीर ने शॉट खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई। बाउंड्री पर टिम सीफर्ट खड़े थे और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। हालांकि, देखने में लग रहा था कि सीफर्ट का पैर बाउंड्री रोप्स को छू गया है। मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद ली जिसके बाद नमन को आउट दिया गया। नमन के आउट होने के बाद विवेक राजदान ने सवाल उठाए। राजदान का कहना था कि अगर बाउंड्री रोप्स सीधे लगी होती तो ये नॉटआउट होता। इस पर चर्चा तेज हो गई है कि नमन का आउट वैध था या नहीं।

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भारत की पारी

न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 55 रन की बदौलत 134 रन बनाए। जवाब में भारत की बल्लेबाजी खराब रही। टीम इंडिया ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कप्तान शुभमन गिल खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। वहीं, विराट कोहली सात रन बना सके। इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने 22 रन की साझेदारी निभाई। रोहित 28 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, अक्षर पटेल सात रन बना सके। फिर केएल राहुल और श्रेयस ने पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी निभाई और पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि, श्रेयस जेमीसन की शॉर्ट गेंद पर कैच आउट हो गए। वह 46 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बना सके। नमन धीर ने 12 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज एक रन बना सके। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमीसन और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट लिए हैं, जबकि मैट फिशर को एक विकेट मिला है।

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