ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट: माइक हसी का बल्लेबाजी क्रम में बदलाव का सुझाव, इस बल्लेबाज को मध्य क्रम में भेजने कहा

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विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइक हसी ने आगामी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। हसी चाहते हैं कि ट्रेविस हेड को वापस मध्य क्रम में भेजा जाए और स्टीव स्मिथ को नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रमोट किया जाए। यह चर्चा तब शुरू हुई जब चयनकर्ताओं के प्रमुख जॉर्ज बेली ने पुष्टि की है कि मार्नस लाबुशेन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में नौ दिसंबर से शुरू होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया है।

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हसी ने सुझाया बल्लेबाजी क्रम

लाबुशेन पिछले 17 महीनों में दूसरी बार टेस्ट टीम से बाहर हुए हैं। उधर, केप टाउन में गर्दन की चोट के कारण सीरीज का फैसला करने वाला मैच मिस करने वाले स्टीव स्मिथ की टीम में वापसी तय मानी जा रही है। माइक हसी ने अपनी पसंद का बल्लेबाजी क्रम सुझाया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि चयनकर्ता क्या करेंगे। मेरे लिए मैं चाहूंगा कि ट्रेविस हेड वापस नीचे नंबर-5 पर आएं, स्टीव स्मिथ को नंबर-3 पर भेजा जाए, कैमरन ग्रीन नंबर-4 पर रहें, जोश इंग्लिस नंबर-6 पर हों और एलेक्स कैरी नंबर-7 पर खेलें।



हसी ने आगे कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इसी तरह जाना चाहूंगा, मुझे लगता है कि यह खासकर एक बहुत मजबूत मध्य क्रम है। अब इसको लेकर कुछ सवाल होंगे। हमें बताया गया है कि स्टीव स्मिथ नंबर-3 पर बल्लेबाजी करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर यह मुझ पर होता, तो वह क्रम मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि यह किसी ओपनर के टीम में आने का एक अवसर है।

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इसके अलावा, हसी ने पिछली गर्मियों में नंबर-6 पर भेजे जाने के बाद एलेक्स कैरी को वापस नंबर-7 पर रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, वह निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यह कोई आसान भूमिका नहीं है और आपको अक्सर दूसरे नए गेंद का सामना करना पड़ता है। वह ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि वह लंबे समय तक विकेटकीपिंग करने के बाद आए हैं तो इससे उन्हें थोड़ी अतिरिक्त राहत मिलती है।

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