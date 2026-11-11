सहवाग गाते थे गाने, बेटा करता है 'सीता राम' का जाप: आर्यवीर ने बताया शतक का राज, यूएई के खिलाफ बनाए थे 160 रन

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वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने भारत के लिए यूथ वनडे में अपना पहला शतक जड़कर खास उपलब्धि हासिल की। अंडर-19 एशिया कप 2026 में यूएई के खिलाफ उन्होंने 160 रन की शानदार पारी खेली और भारत को जीत दिलाई। इस पारी के बाद आर्यवीर ने बताया कि बल्लेबाजी के दौरान वह अपना ध्यान भटकने से बचाने के लिए मन ही मन 'सीता राम' का जाप करते हैं। विज्ञापन

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पिता से सीखा बल्लेबाजी में ध्यान लगाने का तरीका

आर्यवीर ने बताया कि उनके पिता विरेंद्र सहवाग अक्सर उनसे बल्लेबाजी के मानसिक पहलुओं पर बात करते हैं। वह उन्हें वर्तमान में रहने और पारी के नतीजे के बारे में ज्यादा नहीं सोचने की सलाह देते हैं। आर्यवीर के मुताबिक, उनके पिता बल्लेबाजी करते समय गाने गुनगुनाया करते थे। इसी से उन्हें भी अपना ध्यान केंद्रित रखने का एक तरीका मिला। उन्होंने कहा, 'जब मैं अपने पिता से बल्लेबाजी के मानसिक पहलू के बारे में बात करता हूं, तो वह मुझे ऐसी बातें बताते हैं, जो वर्तमान में रहने में मदद करती हैं। वह अक्सर गाने गुनगुनाते हैं। इसलिए ध्यान को वर्तमान में बनाए रखने के लिए किसी रीसेट बटन की तरह कुछ होना चाहिए।'



उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूं, तो मन ही मन ‘सीता राम’ दोहराता रहता हूं, ताकि दूसरे विचार दिमाग में न आएं। मेरा ध्यान सिर्फ गेंद पर रहता है। गेंद जहां पड़ती है, उसके हिसाब से शॉट खेलता हूं। मैं यह सोचने के बजाय गेंद पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता हूं कि किसी खास स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए या मुझे अर्धशतक बनाना है या शतक।'

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45 ओवर तक बल्लेबाजी करना था लक्ष्य

यूएई के खिलाफ मुकाबले में आर्यवीर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की। उन्होंने नई गेंद का सामना किया और धीरे-धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। बाद में उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए 160 रन की पारी खेली, जो इस सीजन टूर्नामेंट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।



आर्यवीर ने बताया कि मैच से एक रात पहले भी उनकी अपने पिता से बात हुई थी और उन्होंने टूर्नामेंट में बड़ा स्कोर बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा, 'योजना सिर्फ 45 ओवर तक बल्लेबाजी करने की थी। कोच ने भी मुझसे कहा था कि जितनी देर हो सके क्रीज पर टिके रहना। शुरुआत में जब मैंने डॉट गेंदें खेलीं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे भरोसा था कि बाद में इसकी भरपाई कर लूंगा। खुशी है कि मैं बड़ा स्कोर बना सका और भारत को जीत दिलाने में मदद की।'

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पिता से तारीफ मिलना आर्यवीर के लिए बड़ी बात

आर्यवीर ने यह भी बताया कि उनके पिता आमतौर पर उनकी बल्लेबाजी की ज्यादा तारीफ नहीं करते। ऐसे में अच्छी पारी के बाद उनका ‘वेल प्लेड’ संदेश भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, 'जब भी अच्छी पारी के बाद उनका मैसेज आता है और वह ‘वेल प्लेड’ कहते हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। यह मेरे लिए बड़ा पल है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मेरे पिता मेरी बल्लेबाजी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वह ऐसा बहुत कम करते हैं। मैं शतक बनाऊं या नहीं, वह ज्यादा तारीफ नहीं करते।' आर्यवीर ने उम्मीद जताई कि उनकी मां भी इस पारी से खुश होंगी। उन्होंने कहा कि उनकी मां अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करती हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके पिता भी उन पर गर्व महसूस कर रहे होंगे।