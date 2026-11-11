आईसीसी रैंकिंग: न्यूजीलैंड में गेंद से धमाल का मिला इनाम, गुरनूर 60 स्थान चढ़े; अक्षर और अर्शदीप को भी फायदा

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न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का असर आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भी दिखाई दिया है। तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने 60 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 48वां स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। अक्षर 23 और अर्शदीप 11 स्थान ऊपर चढ़े हैं। दूसरी ओर, अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष-10 में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। विज्ञापन

Another landmark moment for Afghanistan following the latest update to the ICC Men’s Test Player Rankings 😲 https://t.co/ZDaetQixgK विज्ञापन November 11, 2026

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गुरनूर बराड़ ने 60 स्थानों की छलांग लगाई

वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों के बाद भारतीय गेंदबाजों को फायदा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी छलांग गुरनूर बराड़ ने लगाई। वह सात विकेट लेकर सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके इस प्रदर्शन का असर रैंकिंग में भी दिखा और वह शीर्ष-100 से बाहर रहने के बाद 48वें स्थान पर पहुंच गए। उन्हें कुल 60 स्थानों का फायदा हुआ है।

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अक्षर और अर्शदीप की रैंकिंग में भी सुधार

भारतीय स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 23 स्थान ऊपर चढ़कर 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में दूसरे वनडे में 28 रन देकर दो विकेट लेने का फायदा मिला। वहीं, अर्शदीप सिंह ने पहले वनडे में चार विकेट लेकर रैंकिंग में 11 स्थान की छलांग लगाई। वह संयुक्त रूप से 31वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्व कप शुरू होने में एक साल से भी कम समय बचा है और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए रैंकिंग में यह सुधार अहम है। 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। जैकब डफी आठ स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 43वें और काइल जैमीसन 24 स्थान की छलांग के साथ 60वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

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रहमत शाह ने रचा इतिहास, टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष-10 में पहुंचे

अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग की किसी भी श्रेणी के शीर्ष-10 में जगह बनाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ शारजाह में खेले गए पहले टेस्ट में 173 रन की पारी खेलने का उन्हें फायदा मिला। वह टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।



33 वर्षीय रहमत का यह पांचवां टेस्ट शतक था। इस साल उन्होंने दूसरी बार शतक लगाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को पीछे छोड़ दिया। अफगानिस्तान के लिए यह पखवाड़ा खास रहा है। इससे पहले टीम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज जीतने के बाद आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंची थी। यह वनडे रैंकिंग में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है।