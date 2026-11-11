आईपीएल 2027: हार्दिक के बाद मुंबई इंडियंस का नया कप्तान कौन, उपकप्तानी किसे मिलेगी? रोहित समेत ये हैं दावेदार

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मुंबई इंडियंस (एमआई) ने आईपीएल 2027 से पहले बड़ा बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया है। इस ट्रेड के तहत तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई की टीम में शामिल हुए हैं। हार्दिक के जाने के साथ ही पांच बार की चैंपियन टीम के सामने अब सबसे बड़ा सवाल नए कप्तान को चुनने का है। हार्दिक ने 2024 में टीम की कमान संभाली थी और पिछले दो सीजन तक कप्तान रहे। अब उनकी जगह कौन लेगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। विज्ञापन



रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच आईपीएल खिताब जीते हैं। ऐसे में उनकी वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी इस दौड़ में मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का नाम उपकप्तानी के विकल्प के तौर पर भी सामने है। दूसरी ओर, फ्रेंचाइजी ने साफ किया है कि वह कप्तानी पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। विज्ञापन

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रोहित शर्मा की हो सकती है कप्तानी में वापसी

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा नए नेतृत्व के सबसे चर्चित दावेदार हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जीते थे। रोहित ने टीम को पांच बार चैंपियन बनाया और फ्रेंचाइजी के सबसे सफल कप्तान रहे हैं।



मीडिया रिपोर्ट्स और क्रिकेट जगत में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, 2026 सीजन में टीम के नौवें स्थान पर रहने के बाद प्रबंधन अनुभव और स्थिरता को प्राथमिकता दे सकता है। ऐसे में रोहित को एक बार फिर कप्तानी सौंपने का विकल्प मौजूद है। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है। अगर मुंबई इंडियंस रोहित को कप्तान बनाती है, तो यह टीम के लिए पुराने नेतृत्व की ओर लौटने जैसा होगा। उनके अनुभव और टीम के साथ पुराने जुड़ाव को देखते हुए यह विकल्प चर्चा में है।

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सूर्यकुमार यादव भी मजबूत दावेदार

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके सूर्यकुमार यादव भी मुंबई इंडियंस के अगले कप्तान बन सकते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी करने का अनुभव भी उनके पास है।



सूर्यकुमार टीम के मौजूदा खिलाड़ियों में से हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी का अनुभव है। ऐसे में फ्रेंचाइजी अगर किसी नए पूर्णकालिक कप्तान को जिम्मेदारी देना चाहती है, तो सूर्यकुमार स्वाभाविक विकल्प हो सकते हैं । उनकी कप्तानी में टीम को एक ऐसा नेतृत्व मिल सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों में अपनी क्षमता दिखा चुका है। हालांकि, इस भूमिका के लिए फ्रेंचाइजी का अंतिम फैसला आना बाकी है।

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तिलक वर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी कप्तानी की दौड़ में शामिल हैं। वह 2022 से टीम का हिस्सा हैं और भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान भी हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार करने पर विचार कर सकती है। अगर मुंबई इंडियंस लंबे समय की योजना के तहत किसी युवा खिलाड़ी को नेतृत्व सौंपना चाहती है, तो तिलक का नाम अहम हो सकता है। उन्हें सीधे कप्तान बनाने के बजाय पहले उपकप्तान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इससे उन्हें टीम के नेतृत्व का अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा।



उपकप्तानी के लिए तिलक, बुमराह और सूर्यकुमार के नाम

कप्तान के साथ मुंबई इंडियंस को नए उपकप्तान की भी जरूरत होगी। अगर रोहित शर्मा या सूर्यकुमार यादव को कप्तानी मिलती है, तो तिलक वर्मा उपकप्तानी के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। भारतीय टी20 टीम में उपकप्तान की भूमिका निभाने का अनुभव उनके पक्ष में जाता है।



जसप्रीत बुमराह भी इस पद के लिए एक विकल्प हैं। वह लंबे समय से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं और भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। हालांकि, तेज गेंदबाज होने के कारण पूरे सीजन उनकी उपलब्धता और कार्यभार का प्रबंधन अहम होगा। इसके बावजूद मैदान पर उनके अनुभव और रणनीतिक समझ से टीम को फायदा मिल सकता है। अगर रोहित शर्मा को कप्तानी मिलती है, तो सूर्यकुमार यादव उपकप्तान की भूमिका निभा सकते हैं। इससे टीम को एक अनुभवी नेतृत्व समूह मिल सकता है। वहीं, सूर्यकुमार के कप्तान बनने पर तिलक या बुमराह को उपकप्तानी सौंपी जा सकती है।

मुंबई इंडियंस ने कहा- सही समय पर होगा कप्तान का एलान

कप्तानी को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुंबई इंडियंस ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में सोच-समझकर फैसला करेगी। फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस आगामी सीजन की ओर देख रही है और कप्तानी के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए सोच-समझकर फैसला करेगी। टीम की कप्तानी को लेकर घोषणा उचित समय पर की जाएगी।'



यह बयान बताता है कि फिलहाल फ्रेंचाइजी ने किसी खिलाड़ी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन की अंतिम तारीख 17 नवंबर है, जबकि मिनी नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी। ऐसे में कप्तानी का फैसला टीम की रिटेंशन और नीलामी की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है।

हार्दिक के जाने से बदलेगा मुंबई का टीम संयोजन

हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस से जाना फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। वह पहली बार 2015 में टीम से जुड़े थे और चार खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़ने के बाद उन्होंने उस टीम को अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया। 2023 में गुजरात की टीम फाइनल तक पहुंची थी।



इसके बाद 2024 में हार्दिक मुंबई लौटे और कप्तान बने। अब वह पंजाब किंग्स का हिस्सा होंगे। इस ट्रेड में उनकी सैलरी 16.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गई है। अर्शदीप सिंह भी 18 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं। हार्दिक ने आईपीएल में 162 मैचों में 2,955 रन बनाए हैं और 82 विकेट लिए हैं। वहीं, अर्शदीप पंजाब किंग्स के लिए 96 मैचों में 111 विकेट लेकर फ्रेंचाइजी के सबसे सफल गेंदबाज रहे। वह 2019 में पंजाब से जुड़े थे और अब आठ सीजन बाद टीम से अलग हुए हैं।