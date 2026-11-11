आईपीएल 2027: पंजाब किंग्स से जुड़ने पर हार्दिक की आई पहली प्रतिक्रिया, कप्तानी को लेकर दिया ये संकेत; जानें

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विज्ञापन हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स से जुड़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। हार्दिक मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। मुंबई ने हार्दिक की जगह अर्शदीप सिंह को पंजाब के साथ ट्रेड किया है। बुधवार को इस हाई प्रोफाइल डील की आधिकारिक घोषणा हुई। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि हार्दिक के आने से क्या पंजाब का कप्तान भी बदलेगा? अब हार्दिक ने अपने पोस्ट में कप्तानी को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं।

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बढ़ी हुई कीमत पर पंजाब से जुड़े हार्दिक

हार्दिक18 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर पंजाब किंग्स से, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। आईपीएल ने बयान में कहा की हार्दिक अपनी मौजूदा फीस 16.35 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि में मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स चले गए हैं, जबकि अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की मौजूदा कीमत पर मुंबई से जुड़ गए हैं। हार्दिक का इस तरह से मुंबई इंडियंस के साथ दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया है।

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मुंबई के साथ कैसा रहा दूसरा कार्यकाल

हार्दिक पहली बार 2015 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे। उन्होंने टीम को 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हार्दिक ने 2024 में मुंबई इंडियंस में वापसी की थी और रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभाली थी लेकिन इस बीच उनकी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हार्दिक ने आईपीएल के 162 मैचों में 146.28 के स्ट्राइक रेट से 2,955 रन बनाए हैं और 82 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर, अर्शदीप आठ सत्र तक पंजाब की टीम से खेलने के बाद अब मुंबई की टीम में शामिल हो रहे हैं। इस तेज गेंदबाज ने 2019 में पंजाब की टीम से आईपीएल में डेब्यू किया था और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने आईपीएल के 96 मैच में 111 विकेट लिए हैं जो पंजाब किंग्स की तरफ से रिकॉर्ड है।

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