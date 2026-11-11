बाली में आईसीसी की बैठक शुरू: WTC और फ्रेंचाइजी लीग पर होंगे बड़े फैसले? 2028 से 2035 तक के टूर्नामेंट पर मंथन

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बोर्ड और समिति की बैठक मंगलवार से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो गई। 11 से 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आठ आईसीसी समितियों की बैठकें होंगी। इसके बाद आईसीसी और आईबीसी बोर्ड की बैठक के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इन बैठकों में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के 2027-29 और 2029-31 चक्रों के मुकाबलों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके अलावा 2028 से 2035 तक होने वाले पुरुषों के सभी प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट की समयसीमा को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

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आईसीसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बैठकों में कई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट पर भी विचार किया जाएगा। आईसीसी की डेवलपमेंट कमेटी ने इन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफिकेशन का ढांचा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य उभरते हुए देशों को क्वालिफिकेशन के हर चरण में बेहतर प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने का मौका देना है।बैठक में फ्रेंचाइजी लीग रिव्यू ग्रुप और गवर्नेंस रिव्यू कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इन दोनों समितियों का गठन जुलाई 2026 में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान किया गया था। फ्रेंचाइजी लीग रिव्यू ग्रुप का काम मौजूदा आईसीसी मंजूरी और नियमों के ढांचे को बेहतर बनाने के उपाय तलाशना है। फ्रेंचाइजी लीग की बढ़ती संख्या से क्रिकेट के मौजूदा ढांचे के सामने आ रही चुनौतियों को देखते हुए इस व्यवस्था को और मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। वहीं, गवर्नेंस रिव्यू कमेटी आईसीसी के संचालन और प्रशासन की विस्तृत समीक्षा के बाद अपनी शुरुआती सिफारिशें पेश करेगी।अफगान शरणार्थी महिला क्रिकेटरों के लिए गठित टास्क फोर्स आईसीसी बोर्ड के सामने डेवलपमेंट पाथवे प्रोग्राम के अगले कदमों का प्रस्ताव रखेगी। इसके अलावा आईसीसी की डीआरएस (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) मान्यता योजना पर भी मुख्य कार्यकारी समिति (सीईसी) और आईसीसी बोर्ड विचार करेंगे।आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, ‘आईसीसी बोर्ड और समिति की बैठकें वैश्विक क्रिकेट संस्था के रूप में आईसीसी की मजबूती को दर्शाती हैं। दुनिया भर के सदस्य देशों के निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक साथ लाना विचारों के आदान-प्रदान, आपसी सहयोग मजबूत करने और खेल के भविष्य की दिशा तय करने का अहम अवसर है। साझा दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयासों के जरिए हम दुनिया भर में क्रिकेट के लिए अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’इंडोनेशिया में क्रिकेट की लोकप्रियता और बुनियादी ढांचे का भी विस्तार हो रहा है। देश की क्रिकेट संस्था पर्सatuan क्रिकेट इंडोनेशिया ने खिलाड़ियों की भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और सुविधाओं के विकास में प्रगति की है। इंडोनेशिया की पुरुष टीम ने 2025 में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। वहीं, उसकी सीनियर महिला टीम ने 2026 में पहली बार महिला एशिया कप में हिस्सा लिया। देश की अंडर-19 महिला टीम ने भी पहली बार अंडर-19 एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया।इंडोनेशिया नई सुविधाओं के विकास में भी निवेश कर रहा है। इसमें बाली इंटरनेशनल ओवल का निर्माण शामिल है, जहां 2027 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर खेला जाएगा। पर्सatuan क्रिकेट इंडोनेशिया के अध्यक्ष अभिराम सिंह यादव ने कहा, ‘इंडोनेशिया की ओर से मैं बाली में आईसीसी बोर्ड और समिति की बैठक की मेजबानी का भरोसा जताने के लिए जय शाह का धन्यवाद करता हूं। हमें वैश्विक क्रिकेट समुदाय का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। हमें विश्वास है कि यह आयोजन हमारे खिलाड़ियों, प्रशंसकों और क्रिकेट में भविष्य बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को प्रेरित करेगा और देश में खेल के विस्तार के हमारे प्रयासों को गति देगा।’