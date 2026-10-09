अंडर-19 एशिया कप: पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है भारतीय टीम का रिकॉर्ड? पुराना हिसाब चुकता करने का होगा मौका

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विज्ञापन एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ओमान में यह टूर्नामेंट पांच से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। सबकी निगाहें भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले पर थी, जिसके लिए एसीसी ने आठ नवंबर का दिन निर्धारित किया है। यानी एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होंगी।

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गत चैंपियन के तौर पर उतरेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने पिछले साल दिसंबर में इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इसके चलते वह यहां मौजूदा चैंपियन के तौर पर खिताब का बचाव कराने उतरेगी। जूनियर एशिया कप में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिसके चलते दोनों टीमों के बीच आठ नवंबर को ओमान के ओसीए ग्राउंड में मुकाबला होगा।



भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा यूएई और नेपाल अन्य दो टीमें हैं। भारत अपना अभियान छह नवंबर को नेपाल अंडर-19 के खिलाफ शुरू करेगा। ग्रुप स्तर पर सभी टीमों के बीच कुल 12 मैचों का आयोजन होगा। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें 12 नवंबर को सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा।

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पिछले साल फाइनल में भिड़े थे भारत-पाकिस्तान

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में पिछले साल अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच ही खेला गया था। इस मैच में फरहान यूसुफ की अगुआई वाली पाकिस्तान अंडर-19 ने भारतीय टीम को 191 रनों से हराकर दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप खिताब अपने नाम किया था।

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