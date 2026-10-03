भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज: शाई होप ने मचाई तबाही, रोहित-ऋतुराज-केएल की मेहनत पर फिरा पानी

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भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 351 रन बनाए। लोकेश राहुल ने नाबाद 129 रन की शानदार पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 92 और रुतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से जेडन सील्स सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने तीन विकेट लिए।भारत की पारी में रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने अहम योगदान दिया। रोहित शतक से महज आठ रन दूर रह गए। इसके बाद राहुल ने मोर्चा संभाला और नाबाद 129 रन बनाकर भारत को 350 रन के पार पहुंचाया। रुतुराज गायकवाड़ ने भी अर्धशतक जड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।352 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 143 गेंदों पर नाबाद 162 रन बनाए और अंत तक क्रीज पर डटे रहे। होप की इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा। होप को अमीर जांगू का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 67 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। कीमो पॉल ने भी 44 रन बनाकर टीम की जीत में योगदान दिया।भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। कुलदीप यादव को एक विकेट मिला, जबकि वेस्टइंडीज ने लगातार रन बनाते हुए लक्ष्य को 48.2 ओवर में हासिल कर लिया। शाई होप ने पूरी पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे।तीसरे वनडे में हार के बावजूद भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा कर लिया था। तीसरे मैच में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज का अंत जीत के साथ किया।