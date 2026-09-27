भारत की विंडीज पर बड़ी जीत: कोहली ने वनडे में अपना तीसरा सबसे तेज शतक लगाया, किस मामले में सचिन की बराबरी की
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 27 Sep 2026 09:46 PM IST
सार
भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे मुकाबले में आठ विकेट से हराया। भारत के लिए विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाए। कोहली ने इस दौरान वनडे में सबसे तेजी से 15000 रन भी पूरे किए।
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विस्तार
भारतीय टीम ने विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल के शतकों की मदद से वेस्टइंडीज पर आठ विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने इस तरह तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने जस्टिन ग्रीव्स के शतक की मदद से 50 ओवर में सात विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में कोहली और गिल ने शतक लगाए जिसकी मदद से भारत ने 41.4 ओवर में दो विकेट पर 300 रन बनाकर जीत दर्ज की।
गिल-कोहली की साझेदारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। रोहित भी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन अल्जारी जोसेफ की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित ने 35 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 32 रन बनाए। इसके बाद कोहली क्रीज पर उतरे और उन्होंने मोर्चा संभाला। कोहली और गिल ने दमदार बल्लेबाजी की और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। कप्तान गिल ने रोहित के आउट होने के बाद पारी को अच्छी तरह आगे बढ़ाया। गिल ने भी शतक लगाकर अपनी फॉर्म साबित की। गिल 108 गेंदों पर 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए।
कोहली ने जड़ा 55वां वनडे शतक
कोहली ने इस मैच में दमदार पारी खेली और नाबाद शतक लगाया। कोहली ने 74 गेंदों पर शतक पूरा किया जो उनका वनडे में तीसरा सबसे तेज शतक है। कोहली और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी हुई। कोहली ने वनडे में 55वां वनडे शतक लगाया। कोहली ने पारी में इससे पहले केवल 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 74वीं गेंद पर तिहरे अंक का आंकड़ा पार किया। उन्होंने गेंदबाज गुडाकेश मोती के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना 55वां वनडे शतक पूरा करने के लिए छह छक्के और इतने ही चौके जड़े। कोहली 88 गेंदों पर 10 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 139 रन बनाकर नाबाद रहे।
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भारतीय जमीन पर कोहली का 42वां शतक
कोहली ने भारत में तीनों प्रारूप मिलाकर 42वां शतक लगाया। कोहली ने भारत में 260 पारियां खेली हैं और उनके बल्ले से अब 42 शतक देश में निकले हैं। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। सचिन ने भारत में 313 पारियों में 42 शतक लगाए हैं। कोहली इस मैच में पुराने अंदाज में नजर आए और उन्होंने हर गेंदबाज को अपना निशाना बनाया। कोहली का वनडे में सबसे तेज शतक 52 गेंदों पर आया था। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, कोहली ने लिस्ट क्रिकेट में 338 पारियों में 60 शतक लगाए जो सचिन के ही बराबर हैं। सचिन ने 538 पारियों में 60 लिस्ट ए क्रिकेट में 60 शतक लगाए हैं।
विराट कोहली के सबसे तेज वनडे शतक
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गिल-कोहली की साझेदारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। रोहित भी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन अल्जारी जोसेफ की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित ने 35 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 32 रन बनाए। इसके बाद कोहली क्रीज पर उतरे और उन्होंने मोर्चा संभाला। कोहली और गिल ने दमदार बल्लेबाजी की और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। कप्तान गिल ने रोहित के आउट होने के बाद पारी को अच्छी तरह आगे बढ़ाया। गिल ने भी शतक लगाकर अपनी फॉर्म साबित की। गिल 108 गेंदों पर 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए।
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कोहली ने जड़ा 55वां वनडे शतक
कोहली ने इस मैच में दमदार पारी खेली और नाबाद शतक लगाया। कोहली ने 74 गेंदों पर शतक पूरा किया जो उनका वनडे में तीसरा सबसे तेज शतक है। कोहली और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी हुई। कोहली ने वनडे में 55वां वनडे शतक लगाया। कोहली ने पारी में इससे पहले केवल 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 74वीं गेंद पर तिहरे अंक का आंकड़ा पार किया। उन्होंने गेंदबाज गुडाकेश मोती के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना 55वां वनडे शतक पूरा करने के लिए छह छक्के और इतने ही चौके जड़े। कोहली 88 गेंदों पर 10 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 139 रन बनाकर नाबाद रहे।
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भारतीय जमीन पर कोहली का 42वां शतक
कोहली ने भारत में तीनों प्रारूप मिलाकर 42वां शतक लगाया। कोहली ने भारत में 260 पारियां खेली हैं और उनके बल्ले से अब 42 शतक देश में निकले हैं। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। सचिन ने भारत में 313 पारियों में 42 शतक लगाए हैं। कोहली इस मैच में पुराने अंदाज में नजर आए और उन्होंने हर गेंदबाज को अपना निशाना बनाया। कोहली का वनडे में सबसे तेज शतक 52 गेंदों पर आया था। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, कोहली ने लिस्ट क्रिकेट में 338 पारियों में 60 शतक लगाए जो सचिन के ही बराबर हैं। सचिन ने 538 पारियों में 60 लिस्ट ए क्रिकेट में 60 शतक लगाए हैं।
विराट कोहली के सबसे तेज वनडे शतक
|गेंद
|बनाम
|स्थान
|वर्ष
|52
|ऑस्ट्रेलिया
|जयपुर
|2013
|61
|ऑस्ट्रेलिया
|नागपुर
|2013
|74
|वेस्टइंडीज
|त्रिवेंद्रम
|2026*
|76
|श्रीलंका
|होबार्ट
|2012
|76
|श्रीलंका
|कोलंबो
|2017
|80
|श्रीलंका
|गुवाहाटी
|2023