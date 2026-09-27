रोहित को लेकर क्या बोले कोहली?: टीम को आगे बढ़ाने पर होती है दोनों की चर्चा, मैदान पर साझा करते हैं अनुभव

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विज्ञापन भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि रोहित शर्मा के साथ उनकी बातचीत हमेशा भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने पर केंद्रित रही है और दोनों सीनियर बल्लेबाज अपने-अपने नेतृत्व के दौर में पिछले कुछ वर्षों से लगातार विचार साझा करते रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पहले वनडे से पहले कोहली ने रोहित के साथ अपनी बातचीत को लेकर खुलासा किया और बताया कि कैसे 2027 विश्व कप की ओर बढ़ने के साथ उनकी चर्चाएं विकसित हुई हैं।

लीडरशीप भूमिका पर भी रखी राय

कोहली ने जियोस्टार से कहा, जब आप इतने लंबे समय तक खेल चुके होते हैं और भारतीय टीम में नेतृत्व की स्थिति में रहे हैं, तो लक्ष्य हमेशा यही होता है कि एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में आप अपने कप्तान के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इसी तरह जब मैं कप्तान बना तो मैं उनके साथ बहुत से विचारों पर चर्चा करता था। एमएस धोनी के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि उन्होंने पद छोड़ा था। ठीक इसी तरह रोहित के लिए जब वे कप्तान बने, तो वे भी मेरे साथ विचारों का आदान-प्रदान करते थे। बातचीत हमेशा इस बारे में रही है कि भारतीय टीम को आगे कैसे ले जाया जाए। क्योंकि आखिरकार, अंतिम लक्ष्य यही होता है कि टीम को कैसे फायदा पहुंचे?



कोहली ने कहा कि जब विश्व कप करीब आता है तो इस तरह की चर्चाएं और अधिक गहन हो जाती हैं। कोहली ने कहा, जाहिर है जब विश्व कप करीब आता है तो आप चीजों को और अधिक कसने और छोटी-छोटी चीजों को सुव्यवस्थित करने की भी कोशिश करते हैं। आप इस बात पर अधिक गहन, अधिक विस्तृत चर्चा करते हैं कि हम किसी विशेष पहलू को कैसे सही कर सकते हैं। उसे तुरंत कैसे सुधार सकते हैं और अगले मैच में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मेरे और उनके बीच ऐसी बातचीत हमेशा से होती रही है।

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कोहली को पसंद है Ro-Ko बुलाना

कोहली और रोहित ने लंबे समय से भारत का ड्रेसिंग रूम साझा किया है, जिसमें कोहली ने 2014 के अंत में टेस्ट कप्तानी और 2017 में एमएस धोनी से सीमित ओवरों की कप्तानी संभाली थी। इसके बाद 2022 में रोहित को भारत का सभी प्रारूपों का कप्तान नियुक्त किया गया था। ये दोनों अब अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के अंतिम चरण में हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से रोहित-कोहली संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।



कोहली और रोहित को फैंस Ro-Ko के उपनाम से बुलाते हैं। कोहली से जब पूछा गया कि उन्हें ये नाम कैसा लगता है तो भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि सकारात्मक जवाब दिया। कोहली ने कहा, Ro-Ko सुनने में अच्छा लगता है। लोगों को इस नाम से बुलाने में मजा भी आता है।

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