एशियन गेम्स: भारतीय क्रिकेट टीम टोक्यो से नागोया पहुंची, बुलेट ट्रेन के सफर का लिया आनंद; अभ्यास शुरू किया

𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙚𝙨 as #TeamIndia soaked in the bullet train experience 🚅🇯🇵



🎥 Smiles and a lot of fun on this lightning speed journey from Tokyo to Nagoya 👌#AsianGames https://t.co/I6C5lCg1Ql — BCCI (@BCCI) September 27, 2026

भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो से नागोया की बुलेट ट्रेन यात्रा को एक बेहतरीन अनुभव करार दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर, मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने यात्रा को शानदार और रोमांचक बताया। क्रिकेटर जापानी शब्दों का हिंदी अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हुए नजर आए।अर्शदीप सिंह ने इस दौरान रवि बिश्नोई से कहा, 'जापान का दौरा शानदार रहा है। बहुत अच्छी यादें बनी हैं। हमें लोगों का प्यार मिला है और हमने भी लोगों के बीच प्यार बांटा है। यहां हमें यह पता लगा कि ठहराव के साथ भी कैसे जिंदगी को जिया जा सकता है।' अर्शदीप ने इस दौरान कहा कि रवि को ठहराव पसंद नहीं है। इसलिए ही इन्हें बुलेट ट्रेन में बैठाया गया है। रवि बिश्नोई ने भी अर्शदीप द्वारा अपने ऊपर दिए गए बयान पर सहमति जताई।