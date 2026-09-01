पाकिस्तान के फैसले की आलोचना: पूर्व खिलाड़ियों ने जताई आपत्ति, मिकी आर्थर ने पीसीबी के कदम को बताया हास्यास्पद
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 01 Sep 2026 05:29 PM IST
सार
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान छिड़ा हुआ है। पीसीबी ने सात खिलाड़ियों और दो कोच को स्वदेश बुलाने का फैसला लिया, लेकिन पूर्व खिलाड़ियों ने बोर्ड की आलोचना की है।
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विस्तार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज के बीच में दो कोच और सात खिलाड़ियों को वापस स्वदेश भेजने के फैसले की पूर्व खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसे पहले मैच में पारी और 103 रन से, जबकि दूसरे मैच में 194 रन से हार झेलनी पड़ी।
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किन खिलाड़ियों को वापस बुलाया
जिन खिलाड़ियों को वापस घर भेजा गया उनमें टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान और बल्लेबाज इमाम उल हक भी शामिल हैं। बर्मिंघम में नौ सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए युवा और अनुभवहीन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मुख्य कोच मिकी आर्थर ने इस फैसले को हास्यास्पद बताया।
आर्थर ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीसीबी का यह फैसला हास्यास्पद है। उनके खराब प्रदर्शन का कारण यही है कि वे लगातार खिलाड़ियों, कोच और चयनकर्ताओं को बदलते रहते हैं और स्थिरता का कोई नामोनिशान नहीं है। अच्छी रणनीति, स्थिरता और संयोजन से ही बेहतर परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।
जिन खिलाड़ियों को वापस घर भेजा गया उनमें टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान और बल्लेबाज इमाम उल हक भी शामिल हैं। बर्मिंघम में नौ सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए युवा और अनुभवहीन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मुख्य कोच मिकी आर्थर ने इस फैसले को हास्यास्पद बताया।
आर्थर ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीसीबी का यह फैसला हास्यास्पद है। उनके खराब प्रदर्शन का कारण यही है कि वे लगातार खिलाड़ियों, कोच और चयनकर्ताओं को बदलते रहते हैं और स्थिरता का कोई नामोनिशान नहीं है। अच्छी रणनीति, स्थिरता और संयोजन से ही बेहतर परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।
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मियांदाद और लतीफ ने उठाए सवाल
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा कि वह इस फैसले से हैरान हैं और उन्हें घर वापस भेजे गए खिलाड़ियों और यहां तक कि इंग्लैंड भेजे गए खिलाड़ियों के लिए भी दुख है। मियांदाद ने कहा, जिन खिलाड़ियों को वापस भेजा गया है, उनके लिए यह मानसिक आघात और उनके करियर पर एक धब्बा है। उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ियों पर सीरीज में बचे एकमात्र टेस्ट मैच में बहुत अधिक दबाव होगा।
पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि बोर्ड के इस फैसले के विरोध में बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लतीफ ने कहा, 'कप्तान और नेतृत्वकर्ता में फर्क होता है और बाबर ने चुप रहकर अपने खिलाड़ियों को अधर में छोड़ दिया।' पूर्व कप्तान मोइन खान ने कहा, अगर बोर्ड हार के सिलसिले को रोकने के लिए टीम में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता था तो उसे इंग्लैंड में चल रही सीरीज के अंत तक इंतजार करना चाहिए था।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा कि वह इस फैसले से हैरान हैं और उन्हें घर वापस भेजे गए खिलाड़ियों और यहां तक कि इंग्लैंड भेजे गए खिलाड़ियों के लिए भी दुख है। मियांदाद ने कहा, जिन खिलाड़ियों को वापस भेजा गया है, उनके लिए यह मानसिक आघात और उनके करियर पर एक धब्बा है। उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ियों पर सीरीज में बचे एकमात्र टेस्ट मैच में बहुत अधिक दबाव होगा।
पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि बोर्ड के इस फैसले के विरोध में बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लतीफ ने कहा, 'कप्तान और नेतृत्वकर्ता में फर्क होता है और बाबर ने चुप रहकर अपने खिलाड़ियों को अधर में छोड़ दिया।' पूर्व कप्तान मोइन खान ने कहा, अगर बोर्ड हार के सिलसिले को रोकने के लिए टीम में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता था तो उसे इंग्लैंड में चल रही सीरीज के अंत तक इंतजार करना चाहिए था।
हेसन को कोच बनाने पर हैरान हुए मोहसिन
पूर्व टेस्ट ओपनर मोहसिन खान ने आश्चर्य व्यक्त किया कि माइक हेसन के पास ऐसा कौन सा जादू है कि उन्हें सिर्फ एक मैच शेष रहते हुए टेस्ट टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि कुछ नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान अंतिम टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करेगा लेकिन यह देखना होगा कि इस घटनाक्रम का खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ता है।
पूर्व टेस्ट ओपनर मोहसिन खान ने आश्चर्य व्यक्त किया कि माइक हेसन के पास ऐसा कौन सा जादू है कि उन्हें सिर्फ एक मैच शेष रहते हुए टेस्ट टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि कुछ नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान अंतिम टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करेगा लेकिन यह देखना होगा कि इस घटनाक्रम का खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ता है।
अफरीदी और शोएब ने कामकाज की आलोचना की
पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक ने भी पीसीबी के फैसले और कामकाज की आलोचना की। मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, टीम से बाहर किए गए खिलाड़ी अभी भी हमारे राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेवा की है। उनके लिए पहली फ्लाइट से वापस भेज दिया गया जैसे शब्दों का उपयोग अपमानजनक है।
अफरीदी ने कहा कि सरफराज अहमद इतने कठोर फैसले के हकदार नहीं थे। उन्होंने कहा, केवल पांच मैचों के बाद किसी का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच के लिए टी20 में खेलने वाले खिलाड़ियों को भेजा है।
पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक ने भी पीसीबी के फैसले और कामकाज की आलोचना की। मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, टीम से बाहर किए गए खिलाड़ी अभी भी हमारे राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेवा की है। उनके लिए पहली फ्लाइट से वापस भेज दिया गया जैसे शब्दों का उपयोग अपमानजनक है।
अफरीदी ने कहा कि सरफराज अहमद इतने कठोर फैसले के हकदार नहीं थे। उन्होंने कहा, केवल पांच मैचों के बाद किसी का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच के लिए टी20 में खेलने वाले खिलाड़ियों को भेजा है।