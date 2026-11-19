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विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब 'सब्र' में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2018 में केपटाउन में खेले गए टेस्ट मैच में हुए बॉल-टैंपरिंग विवाद का जिक्र किया है। ख्वाजा ने दावा किया है कि इस मामले की जानकारी सिर्फ तीन लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी। ख्वाजा के इस दावे के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत में चर्चा है और इस विषय पर मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों के अलग-अलग बयान आ रहे हैं।

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बेनकॉफ्ट ने बताया- कौन-कौन था शामिल

बॉल-टैंपरिंग का मुख्य चेहरा रहे कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने अब इस बारे में नए खुलासे किए हैं। बैनक्रॉफ्ट का कहना है कि तब के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करने की योजना से खुद को दूर रखना चाहते थे। उस मैच का हिस्सा रहे बैनक्रॉफ्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि बातचीत में डेविड वॉर्नर और उनके अलावा ड्रेसिंग रूम के अन्य सदस्य भी शामिल थे।



द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन में छपी एक रिपोर्ट में बैनक्रॉफ्ट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान बॉल-टैंपरिंग की घटना से पहले की घटनाओं पर फिर से बात की। उन्होंने याद किया कि स्मिथ बातचीत में शामिल हुए और यह साफ कर दिया कि वह इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहते। अपनी रिपोर्ट में बैनक्रॉफ्ट ने कहा है कि कप्तान स्टीव स्मिथ बातचीत में शामिल हुए और जैसा कि मुझे याद है, उन्होंने खुद को दूर करने से पहले यह साफ कर दिया कि वह इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते।

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सावधान रहने की मिली थी चेतावनी

बैनक्रॉफ्ट ने यह भी याद किया कि कुछ साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी थी, जबकि दूसरों ने कहा कि वे उनकी जगह पर यह काम नहीं करते। उन्होंने माना कि उन्हें पता था कि सैंडपेपर का इस्तेमाल करना चीटिंग है, लेकिन कहा कि एक युवा खिलाड़ी के तौर पर योगदान देने की उनकी इच्छा ने उनके फैसले पर असर डाला।



उन्होंने कहा, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं यह काम कर सकता हूं। मुझे अजीब और समझौता करने जैसा महसूस हुआ। मुझे पता था कि यह गलत है। मुझे पता था कि सैंडपेपर का इस्तेमाल करना सिर्फ क्रिकेट के नियमों की सीमाओं को तोड़ना नहीं था। यह चीटिंग थी। मैंने इसमें योगदान देने का मौका भी देखा। मैं एक युवा खिलाड़ी था, जो अपना सातवां टेस्ट मैच खेल रहा था। आप मुझसे उस समय दीवार से भी टकराने के लिए कहते तो मैं ऐसा करता।



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