बीसीसीआई: भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे दिल्ली से होगा स्थानांतरित? अटकलों पर क्या बोले देवजीत सैकिया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 12 Oct 2026 03:51 PM IST
सार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने भारत-श्रीलंका के बीच पहले मैच का वेन्यू बदलने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। सैकिया ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। सैकिया ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि 13 दिसंबर को होने वाले इस मुकाबले की मेजबानी मानक नीति के तहत दिल्ली को सौंपी गई थी और इसके आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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सैकिया ने स्पष्ट किया रुख
सैकिया ने कहा, दिल्ली में निर्धारित भारत-श्रीलंका वनडे मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने की खबरें सही नहीं हैं। बीसीसीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा यह दोहराना जरूरी है कि द्विपक्षीय मुकाबलों के आयोजन स्थलों का आवंटन मुख्य रूप से एक मानक नीति के तहत किया जाता है।
सैकिया ने कहा, दिल्ली में निर्धारित भारत-श्रीलंका वनडे मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने की खबरें सही नहीं हैं। बीसीसीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा यह दोहराना जरूरी है कि द्विपक्षीय मुकाबलों के आयोजन स्थलों का आवंटन मुख्य रूप से एक मानक नीति के तहत किया जाता है।
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क्यों किया गया था दावा
इससे पहले खबरों में दावा किया गया था कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य के कारण मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया है। अहमदाबाद में 19 दिसंबर को सीरीज का अंतिम वनडे मुकाबला खेला जाना है। वनडे मुकाबलों के अलावा श्रीलंका इस दौरे पर तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेलेगा।
इससे पहले खबरों में दावा किया गया था कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य के कारण मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया है। अहमदाबाद में 19 दिसंबर को सीरीज का अंतिम वनडे मुकाबला खेला जाना है। वनडे मुकाबलों के अलावा श्रीलंका इस दौरे पर तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेलेगा।
भारत-श्रीलंका सीरीज का कार्यक्रम
श्रीलंकाई टीम दिसंबर में भारत के दौरे पर आएगी, जहां 13 दिसंबर को दिल्ली में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद अगले दो मुकाबले 16 और 19 दिसंबर को क्रमश: बंगलूरू और अहमदाबाद में आयोजित होंगे। दो बार की वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के लिए ये वनडे सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे वे 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम संयोजन को बेहतर बना सकते हैं और उसे अंतिम रूप दे सकते हैं। इसके बाद दोनों देश 22 दिसंबर को राजकोट में टी20 सीरीज का पहला मैच खेलेंगे। अगले दो मुकाबले कटक और पुणे में क्रमश: 24 और 27 दिसंबर को खेले जाने हैं।
श्रीलंकाई टीम दिसंबर में भारत के दौरे पर आएगी, जहां 13 दिसंबर को दिल्ली में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद अगले दो मुकाबले 16 और 19 दिसंबर को क्रमश: बंगलूरू और अहमदाबाद में आयोजित होंगे। दो बार की वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन भारत के लिए ये वनडे सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे वे 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम संयोजन को बेहतर बना सकते हैं और उसे अंतिम रूप दे सकते हैं। इसके बाद दोनों देश 22 दिसंबर को राजकोट में टी20 सीरीज का पहला मैच खेलेंगे। अगले दो मुकाबले कटक और पुणे में क्रमश: 24 और 27 दिसंबर को खेले जाने हैं।