BAN vs SL: श्रीलंका ने बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदकर 1-0 से जीती टेस्ट सीरीज, मैथ्यूज-चांदीमल के बाद चमके असीता फर्नांडो

श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट की एकतरफा जीत हासिल की और दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया। असीता फर्नांडो की धारदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। असीता ने आखिरी दिन जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दूसरी पारी में छह और मैच में कुल 10 विकेट झटके। वह श्रीलंका के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर एक टेस्ट मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। उनसे पहले चामिंडा वास ने 1995 में नैपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कमाल किया था।

A superb performance by Asitha Fernando to claim Player of the Match 💥



This is only the second time a Sri Lanka pacer has taken 10 wickets in an away Test.#BANvSL | #WTC23 pic.twitter.com/xRGUNwAFZI