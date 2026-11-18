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2018 के केपटाउन टेस्ट का सैंडपेपरगेट कांड एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में चर्चा का विषय है। उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा में किए गए दावों के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नया मंच बनाने का फैसला किया है। इसमें उस दौरे से जुड़े खिलाड़ी और स्टाफ गोपनीय माहौल में अपना पक्ष रख सकेंगे। लेकिन क्या इससे पुराने विवाद की परतें खुलेंगी?

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उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि यह खेल के सबसे अच्छे हित में है। लगभग एक दशक से, उन घटनाओं के नतीजे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बारे में बातचीत का हिस्सा रहे हैं। यह कई लोगों के लिए एक मुश्किल चैप्टर रहा है और, तेजी से, चल रही बहस खेल से ध्यान भटकाने वाली बन गई है। हमारा मानना है कि अब सर्किट ब्रेकर का समय आ गया है। यह फोरम अतीत पर फिर से बात करने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक मौका बनाने के बारे में है जो एक सम्मानजनक माहौल में अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं, और हमारे खेल को सुनने के लिए।' विज्ञापन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने घोषणा की है कि वह 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे में शामिल खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाएगा, ताकि वे अपनी गवाही दोबारा सुन सकें। बोर्ड ने कहा कि केपटाउन घटना की जांच दोबारा नहीं शुरू की जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड बून ने कहा, 'ध्यान से सोचने के बाद, सीए बोर्ड ने एक ऐसा फोरम बनाने का फैसला किया है जो 2018 में साउथ अफ्रीका की घटनाओं में शामिल खिलाड़ियों और स्टाफ को अपने अनुभव और नजरिए शेयर करने की इजाजत देगा।'

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उन्होंने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट तब सबसे मजबूत होता है जब वह एकजुट होता है। हम उन सभी के प्रति जिम्मेदार हैं जो खेल से प्यार करते हैं कि हम समझ, सम्मान और नजरिए के साथ एक साथ आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करें। एक पूर्व खिलाड़ी के तौर पर, मैं जानता हू कि क्रिकेट हमें सबसे जरूरी चीजों में से एक देता है, वे रिश्ते जो हम बनाते हैं और वह दोस्ती जो खेल करियर खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है। मेरी उम्मीद है कि यह प्रक्रिया उन कनेक्शन को मजबूत करने में मदद कर सकता है और हमें आगे क्या होने वाला है, इस पर ध्यान देने दे सकता है।'



डेविड बून ने कहा, 'मैं सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि वे इस प्रक्रिया को सम्मानपूर्वक और निजी तौर पर आगे बढ़ने दें। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि खेल आगे भी बढ़ता रहे।' क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, 'पिछले सप्ताह हमने 2018 में केपटाउन टेस्ट में जो हुआ उसके बारे में कई अलग-अलग बातें सुनी हैं। यह खेल और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल और असहज समय रहा है। तब जो हुआ और जो अब भी हो रहा है, उसका उस समय के कल्चर से बहुत कुछ लेना-देना है। एक ऐसा कल्चर जिसे बनाने में सीए का हाथ था। इस बात को एथिक्स सेंटर रिपोर्ट के आने और उसके बाद 42 में से 36 सिफारिशों को अपनाने से पहचान मिली। हमें उस कल्चर पर गर्व है जो टीम ने पिछले आठ वर्षों में बनाया है। हमारे खिलाड़ी, हमारे लीडर और हमारे कोच इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय पाने के हकदार हैं। हम सैंडपेपरगेट से जुड़ी घटनाओं से हुए दर्द और तकलीफ को समझते हैं।'

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उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहें तो, इस समय खेल को नुकसान हो रहा है। यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें एक रास्ता खोजना होगा और हमें ठीक होना होगा। इस प्रोसेस के हिस्से के तौर पर – और ताकि सभी पार्टियां जो चाहें – घटनाओं के बारे में अपनी बात बता सकें, हम एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाएंगे।'



ग्रीनबर्ग ने कहा, 'यह एक इंडिपेंडेंट, सुरक्षित और प्राइवेट माहौल में सभी को अपनी बात कहने का मौका है। यह कोई दोबारा जांच नहीं है, इसे दोबारा मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। किसी को भी हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है। यह याद रखना जरूरी है कि हम उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आठ साल से भी पहले हुई थीं।'

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