एशियाड: श्रेयस की टीम ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी! इस मामले में नंबर-1 बना भारत; श्रीलंका के नाम शर्मनाक आंकड़ा

टीम खिलाफ मैदान ऑलआउट स्कोर वर्ष वेस्टइंडीज इंग्लैंड बैसेटेरे 45 2019 श्रीलंका भारत निसिन 45 2026 वेस्टइंडीज इंग्लैंड दुबई 55 2021 अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीका तारौबा 56 2024 जिम्बाब्वे पाकिस्तान बुलावायो 57 2024

श्रीलंका की पारी में नौ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। पूर्ण सदस्य टीम की टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इस मामले में रिकॉर्ड 10 खिलाड़ी का है, जो वेस्टइंडीज के नाम है। 2009 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज के 10 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके थे। उस पारी में सिर्फ क्रिस गेल 63 रन बनाकर दहाई के आंकड़े तक पहुंचे थे।श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 45 रन पर ऑलआउट हो गई। यह किसी पूर्ण सदस्य टीम का टी20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे कम ऑलआउट स्कोर है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने 2019 में बैसेटेरे में इंग्लैंड के खिलाफ 45 रन बनाए थे।