IND vs SL Live Score: 87 पर भारत को चौथा झटका, श्रेयस अय्यर 13 रन बनाकर आउट; अभिषेक-सैमसन हुए फेल

10:41 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: श्रेयस पवेलियन लौटे भारत को 10वें ओवर में 87 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। कप्तान श्रेयस अय्यर को वानुजा सहान ने क्लीन बोल्ड किया। श्रेयस 13 गेंद में 13 रन बना सके। फिलहाल ईशान किशन और अक्षर पटेल क्रीज पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 21 गेंद में छह चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सात-सात रन बनाकर पवेलियन लौटे। सहान अराचिगे को दो विकेट मिले हैं। वहीं, थारिंदु रत्नायके और वानुजा को एक-एक विकेट मिला है। भारत को 10वें ओवर में 87 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। कप्तान श्रेयस अय्यर को वानुजा सहान ने क्लीन बोल्ड किया। श्रेयस 13 गेंद में 13 रन बना सके। फिलहाल ईशान किशन और अक्षर पटेल क्रीज पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 21 गेंद में छह चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सात-सात रन बनाकर पवेलियन लौटे। सहान अराचिगे को दो विकेट मिले हैं। वहीं, थारिंदु रत्नायके और वानुजा को एक-एक विकेट मिला है।

10:31 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: भारत को तीसरा झटका भारत को सातवें ओवर में 59 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। सहान अराचिगे ने वैभव सूर्यवंशी को जयवर्धने के हाथों कैच कराया। वह 21 गेंद में छह चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। सात ओवर के बाद भारत का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन है। भारत को सातवें ओवर में 59 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। सहान अराचिगे ने वैभव सूर्यवंशी को जयवर्धने के हाथों कैच कराया। वह 21 गेंद में छह चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। सात ओवर के बाद भारत का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन है।

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10:29 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: पावरप्ले खत्म पावरप्ले खत्म हो चुका है। छह ओवर के बाद भारत ने दो विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 38 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर चार रन बनाकर क्रीज पर हैं। अभिषेक और सैमसन सात-सात रन बनाकर आउट हुए। रत्नायके और अराचिगे को एक-एक विकेट मिला है। पावरप्ले खत्म हो चुका है। छह ओवर के बाद भारत ने दो विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 38 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर चार रन बनाकर क्रीज पर हैं। अभिषेक और सैमसन सात-सात रन बनाकर आउट हुए। रत्नायके और अराचिगे को एक-एक विकेट मिला है।

10:26 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: पांच ओवर का खेल हुआ पांच ओवर के बाद भारत ने दो विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 16 गेंद में 32 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर तीन रन बनाकर क्रीज पर हैं। अभिषेक और सैमसन सात-सात रन बनाकर आउट हुए। रत्नायके और अराचिगे को एक-एक विकेट मिला है। पांच ओवर के बाद भारत ने दो विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 16 गेंद में 32 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर तीन रन बनाकर क्रीज पर हैं। अभिषेक और सैमसन सात-सात रन बनाकर आउट हुए। रत्नायके और अराचिगे को एक-एक विकेट मिला है।

10:15 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: भारत को दूसरा झटका भारत को तीसरे ओवर में 24 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन पवेलियन लौट गए हैं। अभिषेक सात रन बना सके थे। वहीं, सैमसन भी सात रन बना सके। उन्हें थारिंदू रत्नायके ने आउट किया। फिलहाल वैभव सूर्यवंसी और कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। भारत को तीसरे ओवर में 24 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन पवेलियन लौट गए हैं। अभिषेक सात रन बना सके थे। वहीं, सैमसन भी सात रन बना सके। उन्हें थारिंदू रत्नायके ने आउट किया। फिलहाल वैभव सूर्यवंसी और कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं।

10:05 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: भारत को दूसरे ही ओवर में झटका भारत को दूसरे ओवर में ही झटका लगा। श्रीलंका के कप्तान सहान अराचिगे के इस ओवर में पहली गेंद पर अभिषेक ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाया। हालांकि, अगली गेंद पर फिर छक्का लगाने के प्रयास में अभिषेक शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। वह तीन गेंद पर सात रन बना सके। फिलहाल संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं। दो ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 17 रन है। भारत को दूसरे ओवर में ही झटका लगा। श्रीलंका के कप्तान सहान अराचिगे के इस ओवर में पहली गेंद पर अभिषेक ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाया। हालांकि, अगली गेंद पर फिर छक्का लगाने के प्रयास में अभिषेक शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। वह तीन गेंद पर सात रन बना सके। फिलहाल संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं। दो ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 17 रन है।

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10:03 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: मुकाबला शुरू भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स क्रिकेट सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। एक ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए छह रन है। वैभव सूर्यवंशी चार रन और अभिषेक शर्मा एक रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स क्रिकेट सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। एक ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट गंवाए छह रन है। वैभव सूर्यवंशी चार रन और अभिषेक शर्मा एक रन बनाकर क्रीज पर हैं।

09:38 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।



श्रीलंका: लसिथ क्रूसपुल्ले, सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा (विकेटकीपर), अशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), नुवानिदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांत, थारिंदु रत्नायके, बिनुरा फर्नांडो।



वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।लसिथ क्रूसपुल्ले, सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा (विकेटकीपर), अशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), नुवानिदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांत, थारिंदु रत्नायके, बिनुरा फर्नांडो।

09:33 AM, 01-Oct-2026 IND vs SL Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस भारत के खिलाफ एशियन गेम्स के क्रिकेट के सेमीफाइनल में श्रीलंका के कप्तान अराचिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी खेल रहे हैं। भारतीय टीम सिर्फ एक पेसर को लेकर उतरी है। टीम में शिवम दुबे दूसरे पेसर होंगे। इसके अलावा तीन स्पिनर हैं। श्रेयस ने पिछले मैच को देखकर यह फैसला लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेमीफाइनल में स्पिनर्स को मदद मिली और बल्लेबाज-तेज गेंदबाज जूझते दिखे। इसलिए भारत ने एक पेसर कम कर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया है। जरूरत पड़ने पर वैभव, तिलक और अभिषेक भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं।



बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान फाइनल में: नौ गेंद रहते जीता मैच; भारत या श्रीलंका, स्वर्ण के लिए किससे मुकाबला? भारत के खिलाफ एशियन गेम्स के क्रिकेट के सेमीफाइनल में श्रीलंका के कप्तान अराचिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी खेल रहे हैं। भारतीय टीम सिर्फ एक पेसर को लेकर उतरी है। टीम में शिवम दुबे दूसरे पेसर होंगे। इसके अलावा तीन स्पिनर हैं। श्रेयस ने पिछले मैच को देखकर यह फैसला लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेमीफाइनल में स्पिनर्स को मदद मिली और बल्लेबाज-तेज गेंदबाज जूझते दिखे। इसलिए भारत ने एक पेसर कम कर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया है। जरूरत पड़ने पर वैभव, तिलक और अभिषेक भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं।