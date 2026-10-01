PAK vs BAN Live Score: आठ ओवर के बाद बांग्लादेश 53/4, तंजीद-लिटन और सैफ-परवेज आउट, 13-13 ओवर का मैच
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 01 Oct 2026 07:29 AM IST
सार
नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश से धुलने के बाद अब कारवां सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बारिश की वजह से यह मुकाबला 13-13 ओवर का कर दिया गया है।
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विस्तार
एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश से धुलने के बाद अब कारवां सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बारिश की वजह से यह मुकाबला 13-13 ओवर का कर दिया गया है। फिलहाल बांग्लादेश के तौहीद हृदोय और मोसद्दक हुसैन क्रीज पर हैं। बांग्लादेश ने आठ ओवर में चार विकेट पर 53 रन बना लिए हैं।
बांग्लादेश की पारी
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
बांग्लादेश: तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, परवेज हुसैन इमोन, मोसादेक हुसैन, सैफ हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान।
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पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम
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बांग्लादेश की पारी
- बांग्लादेश को दूसरे ओवर में 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अराफात मिनहास ने तंजीद हसन तमीम को साहिबजादा के हाथों कैच कराया। तंजीद सात रन बना सके।
- इसके बाद 20 के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा। सैम अयूब ने कप्तान लिटन दास को बोल्ड किया। लिटन दो रन बना सके।
- इसके बाद 21 के स्कोर पर बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा। अराफात मिनहास ने परवेज हुसैन को वसीम जूनियर के हाथों कैच कराया। वह एक रन बना सके।
- बांग्लादेश को चौथा झटका 45 के स्कोर पर लगा। सुफियान मुकिम ने सैफ हसन को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 17 गेंद में 19 रन बना सके।
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दोनों टीमों की प्लेइंग-11
बांग्लादेश: तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, परवेज हुसैन इमोन, मोसादेक हुसैन, सैफ हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान।
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पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम