फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Pakistan vs Bangladesh Semifinal Live Asian Games Cricket Live Score Updates Scorecard Commentary

PAK vs BAN Live Score: आठ ओवर के बाद बांग्लादेश 53/4, तंजीद-लिटन और सैफ-परवेज आउट, 13-13 ओवर का मैच

Thu, 01 Oct 2026 07:29 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 01 Oct 2026 07:29 AM IST
सार

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश से धुलने के बाद अब कारवां सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बारिश की वजह से यह मुकाबला 13-13 ओवर का कर दिया गया है।

विज्ञापन
Pakistan vs Bangladesh Semifinal Live Asian Games Cricket Live Score Updates Scorecard Commentary
बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान - फोटो : Twitter

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश से धुलने के बाद अब कारवां सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बारिश की वजह से यह मुकाबला 13-13 ओवर का कर दिया गया है। फिलहाल बांग्लादेश के तौहीद हृदोय और मोसद्दक हुसैन क्रीज पर हैं। बांग्लादेश ने आठ ओवर में चार विकेट पर 53 रन बना लिए हैं।
विज्ञापन


बांग्लादेश की पारी
 
  • बांग्लादेश को दूसरे ओवर में 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अराफात मिनहास ने तंजीद हसन तमीम को साहिबजादा के हाथों कैच कराया। तंजीद सात रन बना सके।
    • विज्ञापन
  • इसके बाद 20 के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा। सैम अयूब ने कप्तान लिटन दास को बोल्ड किया। लिटन दो रन बना सके।
  • इसके बाद 21 के स्कोर पर बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा। अराफात मिनहास ने परवेज हुसैन को वसीम जूनियर के हाथों कैच कराया। वह एक रन बना सके।
  • बांग्लादेश को चौथा झटका 45 के स्कोर पर लगा। सुफियान मुकिम ने सैफ हसन को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 17 गेंद में 19 रन बना सके।


दोनों टीमों की प्लेइंग-11
बांग्लादेश: तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, परवेज हुसैन इमोन, मोसादेक हुसैन, सैफ हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान।
विज्ञापन
विज्ञापन

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed