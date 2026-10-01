PAK vs BAN Live Score: आठ ओवर के बाद बांग्लादेश 53/4, तंजीद-लिटन और सैफ-परवेज आउट, 13-13 ओवर का मैच

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बांग्लादेश की पारी

बांग्लादेश को दूसरे ओवर में 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अराफात मिनहास ने तंजीद हसन तमीम को साहिबजादा के हाथों कैच कराया। तंजीद सात रन बना सके।

विज्ञापन इसके बाद 20 के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा। सैम अयूब ने कप्तान लिटन दास को बोल्ड किया। लिटन दो रन बना सके।

इसके बाद 21 के स्कोर पर बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा। अराफात मिनहास ने परवेज हुसैन को वसीम जूनियर के हाथों कैच कराया। वह एक रन बना सके।

बांग्लादेश को चौथा झटका 45 के स्कोर पर लगा। सुफियान मुकिम ने सैफ हसन को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 17 गेंद में 19 रन बना सके।



दोनों टीमों की प्लेइंग-11

बांग्लादेश: तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, परवेज हुसैन इमोन, मोसादेक हुसैन, सैफ हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान। विज्ञापन विज्ञापन

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, परवेज हुसैन इमोन, मोसादेक हुसैन, सैफ हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान।साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम

एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश से धुलने के बाद अब कारवां सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बारिश की वजह से यह मुकाबला 13-13 ओवर का कर दिया गया है। फिलहाल बांग्लादेश के तौहीद हृदोय और मोसद्दक हुसैन क्रीज पर हैं। बांग्लादेश ने आठ ओवर में चार विकेट पर 53 रन बना लिए हैं।